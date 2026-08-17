POTRESNI PRIZORI, POSLE VATRE OSTALO ZGARIŠTE: Nema predaha, nastavlja se borba sa požarom u Peristeriji (FOTO)
POŽARNI front u Peristeriji, na grčkom ostrvu Salamina nedaleko od Atine stabilizovan je ali vatrogasne snage ostaju u pripravnosti zbog rizika od rasplamsavanja, preneli su danas grčki mediji.
Vatrogasci su aktivni u tom području i raspoređeni su na različitim lokacijama kako bi se nosili sa raštrkanim požarima i dimom, prenosi portal EPT Njuz.
Grčki portal Katimerini preneo je u nedelju da su najmanje dve osobe poginule u požaru, 10 je povređeno, a 502 osobe su evakuisane sa priobalnih područja Saterli i Kolones.
Zgrade u Peristeriji su pretrpele ozbiljnu štetu, dok je u nekoliko slučajeva požar ostavio za sobom samo izgorele delove objekata, što otežava čak i utvrđivanje da li se radi o stambenim ili poslovnim prostorijama.
Vozila parkirana u blizini zgrada takođe su pretrpela značajnu štetu.
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