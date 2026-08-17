Fudbal

SVE JE GOTOVO: Rodri pojačava Barselonu

Vukašin Miljković

17. 08. 2026. u 08:41

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ODBIO je Siti dve ponude Barselone, ali treću je prihvatio i slavni španski vezista će promeniti sredinu.

СВЕ ЈЕ ГОТОВО: Родри појачава Барселону

FOTO: Tanjug/AP/Ashley Landis

Iako je godinama bio na radaru Real Madrida, Rodri je ovog leta odlučio da pojača Barselonu i Siti mu je odobrio želju.

Pregovori su trajali par nedelja, odbijene su prve dve ponude Barselone, ali treća je prihvaćena po pisanjima Fabricija Romana.

Katalonci će Rodrija platiti 60 miliona evra plus 16 kroz bonuse, a akulteni najbolji igrač Svetskog i Evropskog prvenstva će potpisati četvorogodinjši ugovor sa klubom.

Ukoliko nekadašnji osvajač zlatne lopte bude bio zdrav trebao bi biti ogromno pojačanje za Barsu i mogao bi biti šraf koji im je potreban da osvoje prvu titulu prvaka Evrope koju jarko žele i čekaju na nju od 2015. godine.

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