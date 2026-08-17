SVE JE GOTOVO: Rodri pojačava Barselonu

ODBIO je Siti dve ponude Barselone, ali treću je prihvatio i slavni španski vezista će promeniti sredinu.

FOTO: Tanjug/AP/Ashley Landis

Iako je godinama bio na radaru Real Madrida, Rodri je ovog leta odlučio da pojača Barselonu i Siti mu je odobrio želju.

Pregovori su trajali par nedelja, odbijene su prve dve ponude Barselone, ali treća je prihvaćena po pisanjima Fabricija Romana.

🚨🔵🔴 Rodri has authorization to fly to Barcelona today, Monday ahead of move being completed.



Medical booked by Barcelona and Rodri will sign a four year deal until June 2030 this week.



Fee worth €60m fixed, €6m easy add-ons and €10m difficult add-ons. pic.twitter.com/lz1S3jqDJM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Katalonci će Rodrija platiti 60 miliona evra plus 16 kroz bonuse, a akulteni najbolji igrač Svetskog i Evropskog prvenstva će potpisati četvorogodinjši ugovor sa klubom.

Ukoliko nekadašnji osvajač zlatne lopte bude bio zdrav trebao bi biti ogromno pojačanje za Barsu i mogao bi biti šraf koji im je potreban da osvoje prvu titulu prvaka Evrope koju jarko žele i čekaju na nju od 2015. godine.