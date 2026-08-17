HLADNI FRONT STIŽE U REGION! Sprema se snažno nevreme: Očekuju se olujni vetar i grmljavina, a moguća i još jedna opasna pojava

VEĆ danima naš region na udaru je visokih temperatura, ali i katastrofalnih šumskih požara.

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U ovom času kiša je već stigla do Slovenije, a sa njom i osveženje.

Iako je pred regionom i danas vreo dan, vrlo brzo sledi promena vremena.

Iz oblasti Alpa očekuje se prodor hladnog fronta, uz jako pogoršanje vremena.

Novi jači sistem kiša prvoće zahvatiti Slovenije, dok severne i severozapadne delove Hrvatske i severni deo Jadrana posle podne očekuju i jake oluje sa grmljavinom, uz obilnije pljuskove sa grmljavinom.

U toku večeri ovo nevreme proširiće se i na Slavoniju, severni i unutrašnji deo Dalmacije, na BiH, ali i severne i centralne delove Crne Gore.

Kiša će i više nego dobrodoći za područja sa ogromnim šumskim požarima.

Nažalost, prete i nepogode sa gradom, uz olujni vetar i jake gromove, pa treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U pojedinim predelima oluje mogu proći i bez padavina, pa bi jaki gromovi mogli predstavljati opasnost po nove šumske požare, uz jak i olujni vetar, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Iako će pljuskovi rashladititi severni deo Jadrana i severni deo Dalmacije, pogoršanje će izostati na jugu Dalmacije i na crnogorskom primorju, uz tek ponegde sporadaičan i lokalni pljusak sa grmljavinom i uz jak, na udare i olujni severoisrtočni vetar po prolasku oslabljenog hladnog fronta, što će biti ogromna opasnost od šumskih požara i požara na otvorenom.

Temperature će danas biti i iznad 35 stepeni, lokalno i do 40, ali hladni front doneće osveženje, pa će sutra biti svežije i za desetak stepeni. Vrelo će i dalje ostati na jugu Dalmacije i na jugu Crne Gore i Hercegovine, uz temperature iznad 35 stepeni.

Već sutra stabilizacija vremena, a povratak vrelog leta od srede.

(Telegraf.rs)

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