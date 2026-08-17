HLADNI FRONT STIŽE U REGION! Sprema se snažno nevreme: Očekuju se olujni vetar i grmljavina, a moguća i još jedna opasna pojava
VEĆ danima naš region na udaru je visokih temperatura, ali i katastrofalnih šumskih požara.
U ovom času kiša je već stigla do Slovenije, a sa njom i osveženje.
Iako je pred regionom i danas vreo dan, vrlo brzo sledi promena vremena.
Iz oblasti Alpa očekuje se prodor hladnog fronta, uz jako pogoršanje vremena.
Novi jači sistem kiša prvoće zahvatiti Slovenije, dok severne i severozapadne delove Hrvatske i severni deo Jadrana posle podne očekuju i jake oluje sa grmljavinom, uz obilnije pljuskove sa grmljavinom.
U toku večeri ovo nevreme proširiće se i na Slavoniju, severni i unutrašnji deo Dalmacije, na BiH, ali i severne i centralne delove Crne Gore.
Kiša će i više nego dobrodoći za područja sa ogromnim šumskim požarima.
Nažalost, prete i nepogode sa gradom, uz olujni vetar i jake gromove, pa treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
U pojedinim predelima oluje mogu proći i bez padavina, pa bi jaki gromovi mogli predstavljati opasnost po nove šumske požare, uz jak i olujni vetar, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Iako će pljuskovi rashladititi severni deo Jadrana i severni deo Dalmacije, pogoršanje će izostati na jugu Dalmacije i na crnogorskom primorju, uz tek ponegde sporadaičan i lokalni pljusak sa grmljavinom i uz jak, na udare i olujni severoisrtočni vetar po prolasku oslabljenog hladnog fronta, što će biti ogromna opasnost od šumskih požara i požara na otvorenom.
Temperature će danas biti i iznad 35 stepeni, lokalno i do 40, ali hladni front doneće osveženje, pa će sutra biti svežije i za desetak stepeni. Vrelo će i dalje ostati na jugu Dalmacije i na jugu Crne Gore i Hercegovine, uz temperature iznad 35 stepeni.
Već sutra stabilizacija vremena, a povratak vrelog leta od srede.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO: Veličanstven prizor na nebu Srbije: Pomračenje Sunca
Preporučujemo
PLjUSKOVI SA GRMLjAVINOM, PA TOTALNI PREOKRET: Pred nama neočekivana promena vremena
16. 08. 2026. u 19:54
NEVREME KREĆE KA SRBIJI: Ovi krajevi su prvi na udaru
16. 08. 2026. u 11:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)