Svet

RUSKE SNAGE NA DELU: Tokom noći oboreno 205 ukrajinskih dronova

В.Н.

17. 08. 2026. u 08:53

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DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 205 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

РУСКЕ СНАГЕ НА ДЕЛУ: Током ноћи оборено 205 украјинских дронова

Foto: Printskrin/Jutjub/ Reuters

Naime, dronovi su oboreni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Volgogradske, Kaluške, Kurske, Rostovske oblasti, Krima, kao i Azovskog i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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