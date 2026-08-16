VP: Zemlje Persijskog zaliva razočarane su SAD zbog sukoba sa Iranom

Zalivske države, uključujući Saudijsku Arabiju, UAE, Katar, Kuvajt i Bahrein, nezadovoljne su pristupom američkog predsednika Donalda Trampa pregovorima sa Iranom, javlja „Vašington post“, pozivajući se na zvaničnike.

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„Frustracija Vašingtonom raste u regionu Persijskog zaliva, gde su američki saveznici sve više zabrinuti da predsednik Tramp nije u stanju da obezbedi diplomatsko rešenje za sklapanje mira sa Iranom“, navodi list.

Prema publikaciji, američki saveznici u regionu počeli su da izražavaju sumnje u prisustvo velikih američkih vojnih objekata, pre svega baza u Kataru i Bahreinu.

Evropski zvaničnik nazvao je sporazum o odbrani između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana „signalom za Sjedinjene Države“. Rekao je da tri uticajne sunitske države na taj način diverzifikuju svoja bezbednosna partnerstva.