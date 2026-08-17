NEVREME ODNELO PRVU ŽRTVU: Snažne padavine pokrenule klizište, bujice ulicama nose sve pred sobom (VIDEO)
NAJMANjE jedna osoba je izgubila život u nevremenu koje je pogodilo Južnu Koreju, usled obilnih kiša koje su izazvale klizišta.
Više od 800 milimetara kiše palo je na provinciju Južni Gjongsang tokom vikenda, što je izazvalo klizište u gradu Geodže u kojem je poginuo jedan stanovnik, saopštile su danas lokalne vlasti, prenosi Jonhap.
U više oblasti te provincije na snazi su upozorenja na jake kiše. Pljuskovi su pogodili Geodže jutros u 4.42 časova po lokalnom vremenu, izazvavši klizište u jednom naselju koje je pogodilo stambenu zgradu.
Policija i vatrogasci su spasili troje stanovnika iz stambene zgrade pogođene klizištem, ali je jedan od njih doživeo srčani zastoj i kasnije je proglašen mrtvim u bolnici. Jake kiše su poplavile 12 škola i vrtića u gradovima Geodže i Tongjong.
Vatrogasci su tokom noći primili više od 20 poziva od stanovnika Geodžea koji su tražili pomoć zbog nesreća i štete povezanih sa kišom, saopštile su vlasti.
Premijer Južne Koreje Han Seong-suk je naložio policiji, vatrogascima i drugim vlastima da ulože sve napore kako bi spasili zarobljene stanovnike i druge koji su u opasnosti od jake kiše.
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