Nastavljaju se velika dela Željka Mitrovića: Humanitarni karavan ovog puta u Kragujevcu! Potresna ispovest samohrane majke šestoro mališana

Humanitarni karavan vlasnika Pink Media Group stigao je u Kragujevac, gde je Željko Mitrović pomogao samohranoj majci šestoro dece i žrtvi porodičnog nasilja.

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Kasandra Jovanović iz Kragujevca, koju sudbina nije mazila, imala je samo jedan cilj – da zaštiti svoju decu i sebe. Utehu i spas pronašli su u sigurnoj kući, ali ne zadugo. Teška životna priča nastavila je da prati ovu hrabru samohranu majku i njene mališane. Danas žive u kao podstanari, od socijalne pomoći.

I baš kada im je pomoć bila najpotrebnija, u srce Šumadije stigao je čovek velikog srca, kako bi im vratio veru u dobre ljude i lepše sutra. Željko Mitrović uručio cveće i srdačno se pozdravio sa decom, među kojima je bio i najmlađi član porodice, beba Leonardo. Pomoć Željka Mitrovića u iznosu od pola miliona dinara, kao i bogati pokloni za porodicu Jovanović, napokon predstavljaju njihov novi početak.

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„Stigao je letnji Deda Mraz, zvani Žeks! Evo ga, samo pazite kada otvarate poklone...“, obradovao je Željko mališane pokazujući im velikog plišanog medveda, pa kroz šalu pitao decu ko će prvi da mu da ime.

Kada je upitao koliko mali Leonardo ima meseci, majka je odgovorila da sada puni šest meseci, dodajući da ih je otac napustio mesec dana pre nego što se porodila.

Željko je nastavio u svom prepoznatljivom stilu, upoređujući duh vremena i svestranost:

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„Leonardo, čuveno ime. Leonardo da Vinči je moj omiljeni istorijski lik. Kakva su to vremena bila! Leonardo da Vinči je pre 600 godina zagovarao ono što ja zagovaram sad – svestranost. Njega niko nije pitao što se bavi i astronomijom, i anatomijom, i što još i slika, a još je i vajar – tada to nije bio greh. A sada, u toku operacije, hirurg i anesteziolog se posvađaju šta je čija nadležnost, niko više ne ceni svestranost! Ali zato nam stižu novi Leonardi.“ - dodao je Mitrović.

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Kada je saznao da su bili smešteni u sigurnoj kući zbog porodičnog nasilja, Željko je sa nevericom i podrškom prokomentarisao:

„Kakvo nasilje, pa ko sme na tebe, kakva si čovečina?“

Dok su se deca radovala igračkama, Mitrović je poručio majci:

„Prvo što sam video kod vas u fajlu jeste da ste imali porodično nasilje, pa da ste bili smešteni u sigurnu kuću, a onda kada sam video da je čovek još na porođaju otišao sa drugom ženom...To su životne stvari koje se dešavaju, prepuna je Srbija toga – ali su stvari koje ne bi trebalo iko da iskusi. Svaki radni dan u godini smo negde, ali dok imamo snage – nemoj da brineš. I država sve više i više radi, i stvarno pokušava i trudi se. Ti isto dobijaš neku vrstu socijalne pomoći, i rašće taj iznos kako stanje u državi i ekonomija napreduju, svi fondovi se pune pa i socijalni – logično je da će biti bolje. Ali, dok ne bude bolje, tu smo mi.“ - rekao je Mitrović.

„Veliko hvala, Željko, bog da vas čuva!“ - poručila je sa suzama u očima zahvalna majka.

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Dok su Jovanovići za druge bili gotovo nevidljivi, vlasnik Pink Media Group pružio im je sve što im je potrebno. Humani gest Željka Mitrovića ovoj samohranoj majci i njenoj deci simbol je nemerljive sreće, pažnje, ogromne podrške i sigurnosti u svakom novom danu, ali i početak pristojnog života koji su dugo čekali