ZAJEDNIČKA VOJNA ODBRANA TURSKE, PAKISTANA I S. ARABIJE? Evo šta Tramp misli o tome

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da pozdravlja potpisivanje sporazuma o zajedničkoj odbrani između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

"Veoma mi je drago videti da su Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nedavno, i konačno, u Meki potpisali Sporazum o zajedničkoj odbrani. To pokazuje kako se Bliski istok ujedinjuje i kako će zemlje konačno moći da se brane na smisleniji način. Čestitam velikom vođstvu tri pomenute nacije. Ovo je veliki, smeli i prvi važan korak", rekao je Tramp u objavi na mreži „Istina“.

Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su početkom avgusta sporazum o kolektivnoj odbrani.

U zajedničkom saopštenju tri države istaknuto je da je sporazum namenjen jačanju kolektivnog odvraćanja od svakog oblika agresije.

Sporazum predviđa da će se svaki oružani napad na jednu od tri države smatrati napadom na sve potpisnice, kao i unapređenje svih aspekata odbrambene saradnje između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana.

Sporazum je potpisan tokom sastanka saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana i premijera Pakistana Šehbaza Šarifa u Saudijskoj Arabiji.

(Sputnjik)