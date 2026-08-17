PRVA ANATOMSKA RESEKCIJA REŽNJA PLUĆA NIVATS TEHNIKOM: Uspešno izveden komplikovan zahvat na VMA

NA Vojnomedicinskoj akademiji uspešno je izvedena prva anatomska resekcija režnja pluća (lobektomija) u Srbiji primenom NIVATS (Non-Intubated Video-Assisted Thoracic Surgery) tehnike. Ovaj savremeni operativni koncept objedinjuje minimalno invazivnu grudnu hirurgiju i minimalno invazivnu anesteziju.

Foto: VMA

NIVATS predstavlja jedan od najsavremenijih pravaca razvoja torakalne hirurgije u svetu.

Omogućava izvođenje video-asistiranih torakoskopskih operacija pluća (VATS), uključujući i složene anatomske resekcije, kod pacijenta koji se nalazi u dubokoj opštoj anesteziji, uz adekvatnu analgeziju i očuvano spontano disanje, bez primene endotrahealne intubacije i mehaničke ventilacije tokom operativnog zahvata.

Prednosti NIVATS tehnike ogledaju se u smanjenju operativnog stresa, izbegavanju komplikacija povezanih sa endotrahealnom intubacijom i mehaničkom ventilacijom, manjem postoperativnom bolu, bržoj mobilizaciji i oporavku, kao i potencijalno kraćem bolničkom lečenju kod pažljivo odabranih pacijenata.

Nosilac ideje o uvođenju ovog pristupa na Vojnomedicinskoj akademiji je grudni hirurg, pukovnik prof. dr Nebojša Marić, načelnik Grupe hirurških klinika VMA.

Operativni zahvat rezultat je zajedničkog rada grudnog hirurga pukovnika prof. dr Nebojše Marića sa Klinike za grudnu hirurgiju i prof. dr Dušice Stamenković, specijaliste anesteziologije sa Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju. U timu su učestvovali i asistent dr Ivana Nikolić, specijalista anesteziologije, Nenad Novaković, anestetičar, dr Mlađana Savić, specijalizant torakalne hirurgije, kao i instrumentarke Jasmina Lukić i Jelena Perazić.

NIVATS tehnika predstavlja značajan iskorak u razvoju savremene minimalno invazivne grudne hirurgije u Srbiji i potvrđuje opredeljenost Vojnomedicinske akademije za kontinuirano uvođenje najsavremenijih hirurških i anestezioloških procedura.

Vojnomedicinska akademija omogućila je stručno usavršavanje medicinskog tima u Nacionalnom respiratornom centru u Kini (National Center for Respiratory Medicine, Guangzhou), u organizaciji eksperata iz ove oblasti, profesora Jianxing He, Diego Gonzalez-Rivas i Shuben Li. Na taj način stvoreni su uslovi za primenu stečenih znanja i uvođenje NIVATS tehnike u kliničku praksu, za izvođenje hirurških zahvata različitog obima.

Uspešno izvedena prva NIVATS lobektomija predstavlja važan temelj za dalji razvoj ovog programa na Vojnomedicinskoj akademiji i potvrđuje da se u Srbiji mogu primenjivati najsavremeniji svetski standardi u oblasti minimalno invazivne grudne hirurgije.

Na Medicinskom fakultetu VMA Univerziteta odbrane paralelno je pokrenut i naučnoistraživački projekat posvećen primeni NIVATS tehnike, koji je usvojio Senat Univerziteta odbrane. U okviru projekta sistematski će se pratiti perioperativni i postoperativni rezultati, sa ciljem objektivne procene prednosti ove metode u odnosu na standardne operativne pristupe. U realizaciji projekta učestvovaće multidisciplinarni tim istaknutih stručnjaka iz oblasti grudne hirurgije, anesteziologije i drugih srodnih medicinskih disciplina, čime će biti stvorena osnova za dalji razvoj ove metode, njenu naučnu evaluaciju i međunarodnu afirmaciju rezultata Vojnomedicinske akademije.

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