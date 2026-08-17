"DAJEMO IM ROK OD 30 DANA": Predsednik Seute zapretio španskoj vladi

PREDSEDNIK španske eksklave Seute Huan Vivas zapretio je španskoj vladi da će se obratiti sudskim vlastima i drugim nadležnim državnim instancama ukoliko u roku od 30 dana ne bude rešena tekuća migrantska kriza, preneli su danas španski mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue

- Prvih dana avgusta vlada Španije je pokušala da ulepša stvarnost tvrdeći da je vratila normalnost. Potom je usledila gotovo potpuna pasivnost u preduzimanju mera da se stigne do normalnosti - rekao je Vivas na konferenciji za novinare nakon vanredne sednice vlade, prenosi dnevnik Pais.

On je ocenio da bi mogući razlog za neaktivnost španske vlade mogao da bude namera "da se ne uznemirava sused kako bi se očuvali kvazi dobri odnosi" i da se zbog toga ne postupa sa potrebnom odlučnošću i snagom.

- Nadam se da to nije razlog, ali govorim iz srca. Moja namera je da situaciju prenesem predsednici Vrhovnog suda i predsedniku Ustavnog suda ako budu hteli da me prime. Seuta živi u vanrednom stanju - rekao je Vivas i dodao da vladi daje "rok od 30 dana da se sve promeni".

Vivas tvrdi da je, nakon upada migranata u Seutu vlada pokušala da ulepša stvarnost tvrdeći da je za 48 sati vraćena normalnost i da je od 80.000 migranata koji su ušli u gradu ostalo samo 2.500.

Vivas procenjuje da u Seuti još uvek boravi između 8.000 i 10.000 migranata.

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