RUSIJA POD DO SAD NEVIĐENIM ROJEVIMA DRONOVA: Čak 822 letelice uništene, Moskovska oblast najžešće napadnuta, ima poginulih i ranjenih
SNAGE protivvazdušne odbrane oborile su 201 dron koji se približavao Moskvi, izvestio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.
- Od juče uveče do 6.30 po moskovskom vremenu, 600 bespilotnih letelica letelo je ka Moskovskoj oblasti, od kojih je 201 uništena u samom regionu - napisao je on na platformi Maks.
Tri osobe su povređene u blizini Moskovske obilaznice i primaju hitnu medicinsku pomoć. Službe hitne pomoći rade na mestima pada drona, dodao je gradonačelnik.
Guverner regiona Andrej Vorobjov izvestio je da je 83-godišnji muškarac poginuo u napadu drona tokom noći u Ramenskom okrugu, kada je dron pogodio kuću.
Prema njegovim rečima, tri osobe su povređene u Podoljsku.
U Klimovsku, vozaču kamiona je bila potrebna medicinska pomoć nakon što je zadobio povredu ruke, a još jedan muškarac je zadobio rane od šrapnela u naselju Lesnoj, a stanovnik sela Železnodorožni je zadobio povredu ramena.
- Noćas je Moskovska oblast pretrpela jedan od najmasovnijih napada dronovima u skorije vreme - napisao je Vorobjov na Telegramu.
Ministarstvo odbrane Ruske Federacije kasnije je saopštilo da je tokom protekle noći iznad ruskih regiona ukupno oboreno 822 ukrajinskih bespilotnih letelica.
Dronovi su uništeni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Nižnjenovgorodske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Tambovske, Tulske i Moskovske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad voda Azovskog i Crnog mora.
Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar izvestio je jutros da je u ukrajinskom napadu dronovima poginulo pet osoba u regionu, a da je jedna ranjena i hospitalizovana.
Kao odgovor na neprijateljske napade, ruska vojska napada fabrike i skladišta koja ukrajinske snage koriste sa NATO stručnjacima.
Vojnici koriste bespilotne letelice i precizno oružje dugog dometa sposobno da uništi bilo koju metu kako u Kijevu, tako i na celoj ukrajinskoj teritoriji.
(RT Balkan)
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