Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

NEZABORAVNO veče borilačkih sportova promenilo poziciju Beograda i Srbije na mapi UFC-a.

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Kada su Meridianbet i UFC Fight Night početkom avgusta spojili snage u istorijskom borilačkom spektaklu u Beogradskoj Areni, postalo je jasno da domaća publika ima interesovanje, snagu i energiju poput one iz najvećih svetskih metropola.

Rasprodate tribine, hiljade navijača i osam domaćih boraca na fight-card-u pretvorili su Arenu u epicentar borilačkog sporta na teritoriji Balkana.

Atmosfera je bila uzavrela – od prvog do poslednjeg minuta publika je bodrila svoje heroje, a svaki udarac i svaki nokaut dočekan je ovacijama. Aleksandar Rakić je svojim nastupom postao rekorder Balkana sa 12 UFC borbi, dok je nastup Uroša Medića dodatno je podgrejao atmosferu. Svaki njegov potez praćen je ovacijma, dok je energija sa tribina ovekovečila nastup borca koji donosi čist spektakl.

Meridianbet – prvi u oktagonu

Meridianbet, domaći betting i gambling brend sa najdužom tradicijom, bio je ponosni partner ovog nezaboravnog spektakla. Prisustvo u Areni nije bilo samo znak sponzorske podrške – bilo je to srce i snaga višegodišnje strategije ulaganja u borilačke sportove. Od podrške amaterskim turnirima i lokalnim akademijama, pa sve do partnerstva sa UFC‑om, Meridianbet je pokazao da gradi temelje sporta i daje domaćim borcima priliku da zasijaju pred svetlom reflektora.

Digitalni spektakl – Watch & Bet

Za one koji nisu uspeli da dođu do karte, uzbuđenje se nastavilo i van Arene. Hiljade ljubitelja borilačkog sporta pratilo je mečeve putem Watch & Bet opcije, uživajući u prenosu uživo i dinamici mečeva u realnom vremenu. Registracijom na meridianbet.rs, publika je imala priliku da se uključi u atmosferu kroz specijalne kvote i bonuse, uključujući i bonus dobrodošlice od 26.000 dinara, pa je adrenalin iz Beograda dobio svoj nastavak i u digitalnom prostoru.

UFC Fight Night u Beogradu pretvorio se u više od sportskog događaja – postao je dokaz da Srbija ima publiku, borce i energiju za najveće svetske spektakle. Meridianbet je svojim partnerstvom pokazao da pomera granice i da domaćim sportistima daje priliku da budu deo globalne scene.