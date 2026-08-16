IRAN NIKAD STROŽIJI: Pooštrava kazne za kontakte sa "neprijateljskim" medijima
IRANSKI parlament usvojio je danas predlog zakona kojim bi intervjui i drugi kontakti sa medijima koje vlasti smatraju neprijateljskim prema Islamskoj Republici bili krivično delo, uz kazne do dve godine zatvora, objavio je iranski list Šarg.
Predlog zakona, koji još treba da razmotri Savet čuvara pre nego što može da stupi na snagu, zabranjuje intervjue i učešće u razgovorima sa takvim medijima, uključujući američke i izraelske medije, kao i glasila koja finansiraju Sjedinjene Američke Države ili Izrael, preneo je Rojters.
Za kršenje odredbi predviđena je kazna zatvora od šest meseci do dve godine.
Predlog zakona predviđa i strože kazne za privredna krivična dela počinjena po nalogu ili pod nadzorom stranaca, zabranu pružanja informacija strancima bez odobrenja Ministarstva obaveštajnih poslova, kao i ograničavanje naučne saradnje sa stranim institucijama koje nisu na odobrenoj listi.
Predviđena je i kazna zatvora do 30 godina za predloge javnih politika ili zakona izrađene po nalogu stranih obaveštajnih službi ukoliko se proceni da ugrožavaju bezbednost ili nezavisnost Irana.
Ovakvi slučajevi bili bi u nadležnosti Revolucionarnih sudova.
Ovo nije prvi put da Iran kriminalizuje saradnju sa stranim subjektima.
Zakon usvojen 2025. godine, nakon 12-dnevnog rata sa Izraelom, predvideo je strože kazne za navodnu saradnju sa neprijateljskim državama.
Iranska fotoreporterka Jalda Moajeri osuđena je ovog meseca na 15 godina zatvora na osnovu tog zakona zbog optužbi koje su, između ostalog, uključivale davanje intervjua medijima koje vlasti smatraju neprijateljskim i dostavljanje fotografija organizacijama povezanim sa SAD i Izraelom.
(Tanjug)
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