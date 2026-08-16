RIJERA: Svestan sam veličine i istorije Crvene zvezde, prvi cilj je Liga Evrope

Novi trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera izjavio je danas da je svestan veličine i istorije beogradskog kluba i dodao da je sada prvi cilj plasman u ligašku fazu Lige Evrope.

Foto: D. Milovanović

"Ovde sam da igramo dobar fudbal i budemo uspešni. Najvažnije je da budete ponosni kada vidite kako igra vaša ekipa. Svestan sam kakav je ovo klub, kakva je istorija kluba. Nadamo se da ćemo svi zajedno postići ciljeve. Da osvojimo duplu krunu i što više utakmica pobedimo. Želim da ovaj klub bude prisutan na evropskoj mapi, da nas poštuju", rekao je Rijera na zvaničnoj promociji.

On je naveo da želi da igrači dolaze srećni na trening i dodao da mu je bitna dobra atmosfera i energija u svlačionici.

"Fudbal nije samo tehnika, već je i psihološka igra. Insistiram na tome. Nisam savršen i ne pravim se da sam savršen. Igrači će uvek znati zašto radimo nešto. Sada je najvažnije je da dobijemo utakmice i uđemo u Ligu Evrope. Treba nam pozitivna energija, to ćemo da promenimo, i da onda naredne sezone budemo u Ligi šampiona. Ne mogu to da uradim sam, zahvaljujem se svima u klubu, što su mi rekli da ću imati podršku, da veruju u način na koji ćemo raditi. Danas je prvi dan, slikamo se, najvažnije je da u četvrtak vidite da igrači znaju šta treba da urade i videćete ekipu koja zna šta mora da uradi sa loptom i bez lopte", izjavio je novi trener Crvene zvezde.

Rijera je rekao da je prošle godine razgovarao za Zvezdom o potencijalnom dolasku, ali da tad nije bio trenutak da dođe u Beograd.

"Nije velika tajna, kada su me kontaktirali, nikada nisam rekao ne, ali nije bio trenutak. Zbog poštovanja kluba u kojem sam bio. Kada me Marin je zvao sada, pitao me je da li je trenutak - rekao sam da jeste. Nisam osoba koja može da priča o drugom treneru. Od danas će raditi drugačije treninge. Umesto da pričamo kakvi su bili problemi, hoću da znam kako želim da igram sa svojim fudbalerima. Siguran sam da ćete u četvrtak već videti drugačiju ekipu. Kada imate problem, morate da ga prihvatite i rešite. Znam kakva su očekivanja i da je problem što nismo u Ligi šampiona. Ne pričam o problemu, nego o rešenju. Ono što možemo da promenimo je da budemo u Ligi Evrope", poručio je Rijera.

