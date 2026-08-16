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BOB FRIZURA PREMIJERNO U BORU: Maja Berović pred hiljadama ljudi kao "milion dolara" - Pevali sve hitove uglas" (FOTO)

Dušan Cakić

16. 08. 2026. u 16:00

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MUZIČKA zvezda Maja Berović je sinoć, u subotu održala koncert u Boru pred više hiljada ljudi koji su je dočekali snažnim ovacijama i aplauzom.

БОБ ФРИЗУРА ПРЕМИЈЕРНО У БОРУ: Маја Беровић пред хиљадама људи као милион долара - Певали све хитове углас (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Za ovu noć Maja je spremila brojna iznenađenja, a jedno od njih usledilo je čim je kročila na binu, kada je fanovima premijerno pokazala svoju novu frizuru. Pevačica je dugu kosu skratila na paž, koji joj savršeno pristaje i čini da izgleda još mlađe. Prepoznatljivu plavu boju kose je zadržala, a kako i ne bi kada je to vremenom postao njen zaštitni znak.

Vidno raspoložena, nasmejana i puna energije, Maja je u Bor došla u pratnji najbližih saradnika, a kada je izašla iz skupocene mašine i pokazala novi izgled, mnogi su ostali bez teksta.

Foto: Privatna arhiva

Veče je otvorila jednim od svojih najvećih hitova "Harem", a u jednom trenutku je i sišla sa bine čime je izazvana potpunu euforiju kod publike.

Koncert u Boru još je jedan od uspešnih nastupa muzičke zvezde ovog leta, a s obzirom na maksimalnu popunjenost svakog prostora u kom je nastupila čini se da je Maja spremna za novu turneju.

 

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