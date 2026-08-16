ERDOGAN PRITISKA TRAMPA „Očekujemo da ispuni obećanje!“ - Ankara poslala jasnu poruku Vašingtonu
TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je u intervjuu za Al Džaziru, objavljenom u subotu, da Turska "očekuje ispunjenje" "obećanja" američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa isporukom borbenih aviona F-35.
Erdogan je takođe rekao da je tokom svoje nedavne posete Turskoj sa Trampom razgovarao o potrebi zaustavljanja rata u Libanu, ističući da je uloga Sjedinjenih Američkih Država ključna za okončanje sukoba, prenosi Baha.
On je pohvalio ulogu Katara u regionalnom posredovanju, navodeći da je Doha odigrala važnu ulogu u naporima da se rat zaustavi.
(BizPortal)
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