Sva dešavanja sa meča osmine finala Mundijala koji se igra u SAD, pratite uživo iz minuta u minut.

AP Photo/Yuki Iwamura

SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA

BRAZIL - NORVEŠKA 0:0

STADION: Metlajf u Nju Džerziju. KAPACITET: SUDIJA: Ismael Elfat (SAD).

BRAZIL: Alison – Danilo, Markinjos, Gabrijel, Santos – Kazemiro, Gimarais – Rajan, Martineli, Vinisijus – Kunja.

NORVEŠKA: Niland – Rijerson, Ajer, Hegem, Volfe – Edegor, Berge, Berg – Serlot, Haland, Nusa.

TOK MEČA

Završeno je prvo poluvreme!

45+6. minut - PRILIKA za Brazil, Martineli je mogao da se proslavi, ušla je lopta ka njemu, ali nije uspeo da je stigne, kao da je bio iznenađen njenom putanjom.

45+3. minut - "ZICER" ZA NORVEŠKU! Ne pogađa Martin Edegar! Haland je razgrnuo štopere Brazila Gabrijela i Markinjosa, napravivši prostor fudbaleru Arsenala, koji je šutirao, a Alison još jednom sjajno intervenisao i sačuvao "selesao"!

AP Photo/Adam Hunger

45. minut - Još šest minuta sudijske nadoknade vremena u prvom poluvremenu!

43. minut - Izblokiran je Haland, korner za Norvešku. Berg je centrirao na prvu stativu, odbranio se Brazil.

40. minut - Kakva šansa za Vinisijusa! Izborio se fintom fudbaler Reala za šut u šesnaestercu Norveške, ali mu je udarac odbranio fenomenalni Niland, koji je bio dobro postavljen.

AP Photo/Frank Franklin II

37. minut - Centaršut Nuse, Haland je zahvatio iz prve i probao da lobuje Alisona, lak plen za golmana Brazila.

36. minut - Udarac Martina Edegara, jako i veoma neprecizno, bez opasnosti po Alisona, ali posle poništenog gola u trećem minuntu, prva da kažemo prilika za Norvežane.

33. minut - Spektakl u Nju Džerziju nije mogao da prođe bez Jirgena Klopa, nemački stručnjak i tvorac šampionskog Liverpula, nalazi se na Metlajf stadionu.

AP Photo/Frank Franklin II

30. minut - VELIKA PRILIKA za Brazil! Martineli prolazi po boku pored Rijarsona i centrirao po zemlji, ali je Niland ponovo intervenisao i otklonio opasnost.

AP Photo/Stephen K.H. Moyes

26. minut - Ide se na prvu trominutnu pauzu za osveženje.

24. minut - Tražio je penal Kunja, posle pada u šesnaestercu, pošto je prethodno Nuse izgubio loptu, ali Elfat se nije oglasio. Ni blizu.

22. minut - Kakva intervencija Erjana Nilanda, golman Sevilje je prvi odbranio jedanaesterac na Mundijalu, a da nisu produžeci ili penal serija:

AP Photo/Matt Slocum

18. minut - Dobar centrašut Vinisijusa, ispred Kunje interveniše Volfe.

14. minut - Bruno Gimarais je promašio, tačnije Niland je odbranio! Žaliće Brazil za ovim trenutkom ukoliko bude ispao!

12. minut - PENAL ZA "SELESAO"! Preinačio je odluku Elfat posle starta Ajera nad Kunjom!

AP Photo/Frank Franklin II

10. minut - POTENCIJALNI PENAL ZA BRAZIL! Martineli je prošao i asistirao Kunji, ali je Ajer pokupio napadača Brazila. Pomerio je loptu, VAR će odlučivati ima li penala za Brazil!

AP Photo/Frank Franklin II

3. minut - PONIŠTEN GOL NORVEŠKOJ! GOOOL!!! Ne, ipak ofsajd u kome je bio Serlot na dodavanje Edegara, kasnije je Patrik Berg zatresao mrežu, ali ništa od pogotka!

AP Photo/Frank Franklin II

Iz prve akcije Norvežani su pogodili, međutim uzalud se radovali.

AP Photo/Adam Hunger

1. minut - Počeo je susret!

PRE UTAKMICE

21.58 - Brazil još čeka na pobedu nad Norveškom, podsetimo, u četiri međusobna meča nisu je osetili. "Vikinzi" imaju dve pobede, dok je isto toliko susreta završeno remijem.

AP Photo/Yuki Iwamura

21.57 - Pravdu u današnjem duelu deliće Ismail Elfat, poreklom iz Maroka, ali sudi pod zastavom SAD.

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

21.54 - Intoniranje himni, najpre brazilska, pa norveška.

21.51 - Uskoro počinje duel u Nju Džerziju!

21.47 - O fanatičnim Brazilcima, ne treba trošiti reči, pogledajte i sami:

AP Photo/Frank Franklin II

21.45 - Norvežani će imati ogromnu podršku s tribina Metlajfa:

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Javad Parsa/NTB Scanpix via AP)

Javad Parsa/NTB Scanpix via AP)

21.44 - Brazilci su sjajno raspoloženi, Nejmar ne skida osmeh sa lica tokom zagrevanja:

21.32 - Svetska kuća fudbala (FIFA) obrukala se, pošto je uvažila žalbu Bele kuće da se ukine suspenzija zbog crvenog kartona Folarinu Balogunu, koji je isključen protiv BiH u šesnaestini finala. Više o tome OVDE.

20.56 - Optimistično raspoloženje vlada u oba tabora, pred večerašnji duel osmine finala.

AP Photo/Seth Wenig

20.51 - Podsetimo se šta je selektor Brazila, Karlo Anćeloti, izjavio u najavi meča:

"U Italiji kažu da svi muškarci žele da budu treneri, a sve žene arhitekte. Ne znam da li se razumem u fudbal ili ne, ali niko o tome ne može da mi sudi. Jedino što je izvesno je da sam pripremao timove za 1.400 utakmica. Možda to nije dovoljno da se razume fudbal, ali je svakako značajno iskustvo. Samo jedan čovek je imao više utakmica od mene, Aleks Ferguson, koji je vodio tim na 2.000 mečeva. Dobijam savete od svakog, ali jedini koji je pravi čovek da mi ga da je Aleks Ferguson. Sto odsto sam siguran da nisam genije, ali sam stopostotno siguran i da nisam budala.", rekao je Anćeloti.

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

Na kraju je naglasio:

"Norveška je izazovan tim, onaj koji ima jasnu strukturu i veoma dobru organizaciju, tako da moramo da igramo na najvišem nivou. Mislim da smo došli do tog momenta kad možemo da igramo najbolje, verujemo u sebe naročito posle vrlo izazovnog meča kakav je bio onaj sa Japanom", dodao je Ančeloti.

20.10 - Izašli su sastavi večerašnjeg meča Brazil-Norveška, nema iznenađenja, sem što je kod "selesaa" u startnih 11 upao Gabrijel Martineli, fudbaler Arsenala.

UVOD

Petostruki šampion sveta čeka više od dve decenije novu titulu na mundijalima, a na toj stazi im večeras stoji najbolji napadač današnjice - Erling Braut Haland.

AP Photo/Seth Wenig

Poslednji put, "selesao" je podigao trofej FIFA Svetskog prvenstva 2002. u Japanu i Južnoj Koreji, a od tada je prošlo pet Mundijala na kojima je ostao "praznih šaka".

Izabranici Karla Anćelotija su do nokaut faze stigli kao prvoplasirani u C grupi. Posle neočekivanog remija sa Marokom (1:1), usledile su identične pobede nad Haitijem i Škotske (po 3:0). Dovoljno za sedam bodova i eliminacionu rundu.

Međutim, već na prvom stepeniku, Brazilci su pokazali mane, pošto je Japan vodio na poluvremenu, ali su Vinisijus Žunior, Kunja i ostali majstori "Žoge Bonito", preokretom stigli među 16 najboljih na planeti. Na kraju su slavili 2:1 i dočekali "vikinge".

FOTO: Tanjug/AP/Bruna Prado

Norvežani su zauzeli drugo mesto u grupi, iza neprikosnovenih Francuza, koji su ih deklasirali u poslednjem kolu s 1:4. Pre toga su Skandinavci slavili istim rezultatom protiv Iraka i Senegalaca (3:2).

Pobeda nad Obalom Slonovače u šesnaestini finala imala je epitet istorijske, pošto je to bio prvi put da je Norveška izbacila rivala na Svetskom prvenstvu u nokaut fazi (2:1).

Najveća zvezda tima Erling Haland u stopu prati kapitena Argentine Lea Mesija i Francuske Kilijana Mbapea. Golgeter Mančester sitija je već dao pet golova i sve zasluge za rezultate "vikinga" idu na njegov račun.

AP Photo/Steve Luciano

Sada će naspram sebe imati štoperski par Gabrijel Magalješ-Markinjos, protiv kojih ima fenomenalan skor na klupskom planu. Defanzivcu Arsenala "dao" je šest golova, dok je u duelima sa kapitenom PSŽ-a bio strelac tri puta.

Treba reći da Brazil u ovom okršaju igra i protiv tradicije, pošto u četiri dosadašnje utakmice, Norveška je trijumfovala dvaput, dok je toliko mečeva završeno remijem.

Sigurno da u ušima navijača "selesaa" još odzvanja okršaj sa Mundijala 1998. u Francuskoj. Tada je u poslednjem kolu grupne faze, Brazil vodio 1:0, ali je Norveška u poslednjih deset minuta napravila spektakularan obrt.

Zahvaljujući pogocima legendarnog Torea Andrea Floa i Kjetila Rekdala iz penala u 89. minutu, "vikinzi" su trijumfovali 2:1 i udarili Brazilu jedan od "šamara" koji i danas bridi, plasiravši se u osminu finala.

Pobednik utakmice Brazil-Norveška sastaće se u četvrtfinalu protiv boljeg iz meča Meksiko-Engleska.

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