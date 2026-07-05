Fudbal

NOVI NEUSPEH "ORLIĆA": Srbija se porazom od komšija oprostila od Evropskog prvenstva!

Časlav Vuković

05. 07. 2026. u 18:55

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KRAH za omladinsku fudbalsku reprezentaciju Srbije. Igrači do 19 godina su poraženi u trećem meču grupne faze od Hrvatske sa 3:0 na Evropskom prvenstvo u Velsu.

НОВИ НЕУСПЕХ ОРЛИЋА: Србија се поразом од комшија опростила од Европског првенства!

FOTO: FSS

Naša selekcija je propustila priliku da trijumfom na ovom meču igra protiv Danske za plasman na Mundijal do 20 godina.

Hrvatska je idealno počela meč. Igrao se 9. minut kad je Lovrno Čelfi pogodio za vođstvo. To je bio rezultat prvog dela susreta u kom izabranici Gordana Petrića nisu ozbiljnije zapretili rivalu.

Pokušali su fudbaleri Srbije da reaguju i vrate se u meč, ali umesto toga "vatreni" su postilgi novi gol. Strelac je u 70. minutu bio Dino Godec koji samo minut pre toga kročio na teren.

Tu nije bio kraj golovima. U 87. minutu na semaforu je stajalo 3:0, a mrežu Vuka Draškića zatresao je sa bele tačke Patris Čović.

"Orlići" su tako okončali takmičenje sa tri neuspeha i bez ijednog boda, te gol razlikom 1:7.

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