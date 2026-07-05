SENZACIJA NAD SENZACIJAMA! Vimbldon ovo ne pamti: Prvi reket sveta izbačen iz Londona!

Rezultat koji niko nije mogao da očekuje.

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Beloruska teniserka Arina Sabalenka eliminisana je sa ovogodišnjeg Vimbldona, pošto je od nje bila bolja Naomi Osaka iz Japana rezultatom 0:2 (po setovima 2:6, 6:7 (2:7)).

Ispadanje najbolje igračice VTA liste samo je nastavilo seču favoritkinja, pošto je dan ranije izbačena i druga na svetu Elena Ribakina iz Kazahstana.

Ujedno, bio je ovo prvi poraz Sabalenke sa 0:2, posle šest godina na Grend slemovima! Prethodno je njena sunarodnica Viktorija Azarenka pobedila na US openu 2012. sa 6:1, 6:3.

AP Photo/Brian Inganga

Meč je trajao sat i 29 minuta. Japanska teniserka je sa dva brejka ubedljivo osvojila prvi set. Obe teniserke su zadržale svoj servis u drugom setu, a Osaka je posle taj-brejka bila bolja rezultatom 7:2.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

Japanka će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv Karoline Muhove iz Češke, koja je savladala sunarodnicu Barboru Krejčikovu sa 2:1 (po setovima 7:5, 5:7, 6:3).

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