SENZACIJA NAD SENZACIJAMA! Vimbldon ovo ne pamti: Prvi reket sveta izbačen iz Londona!
Rezultat koji niko nije mogao da očekuje.
Beloruska teniserka Arina Sabalenka eliminisana je sa ovogodišnjeg Vimbldona, pošto je od nje bila bolja Naomi Osaka iz Japana rezultatom 0:2 (po setovima 2:6, 6:7 (2:7)).
Ispadanje najbolje igračice VTA liste samo je nastavilo seču favoritkinja, pošto je dan ranije izbačena i druga na svetu Elena Ribakina iz Kazahstana.
Ujedno, bio je ovo prvi poraz Sabalenke sa 0:2, posle šest godina na Grend slemovima! Prethodno je njena sunarodnica Viktorija Azarenka pobedila na US openu 2012. sa 6:1, 6:3.
Meč je trajao sat i 29 minuta. Japanska teniserka je sa dva brejka ubedljivo osvojila prvi set. Obe teniserke su zadržale svoj servis u drugom setu, a Osaka je posle taj-brejka bila bolja rezultatom 7:2.
Japanka će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv Karoline Muhove iz Češke, koja je savladala sunarodnicu Barboru Krejčikovu sa 2:1 (po setovima 7:5, 5:7, 6:3).
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