ĐOKOVIĆ REĐA POBEDE: Novak savladao Rusa za četvrtfinale Vimbldona

NOVAK Đoković nastavio je sa pobedama na Vimbldonu. On se plasirao u četvrtfinale pošto je savladao jedno od najvećih iznenađenja turnira, Romana Safijulina sa 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP/Brian Inganga

Osvajač 24 grend slem titule je po ko zna koji put ispisao istoriju "belog sporta". Ovo mu je bio 106. trijuma na terenima "Ol Ingland kluba" i iza sebe je ostavio Rodžera Federera (105).

Meč je počeo brejkom na obe strane. Rus je veoma motivisano ušao u duel i zadavao je dosta problema sedmostrukom šampionu ovog turnira.

Najbolji pokazatelj je to da je pri rezultatu 3:5 u prvom setu propustio dve set lopte na servis rivala. Potom je izgubio gem u kom je servirao za vođstvo i omogućio je 39-godišnjem Srbinu da se u potpunosti vrati.

Nastavila se velika borba, pa je set rešen u taj-brejku. Novak je bio bolji u najbitnijim trenucima i uspeo je da reši treću set loptu i povede sa 1:0.

Drugi segment meča je rešio Srbin tako što je rivalu oduzeo servis u šestom gemu. Nakon toga nije imao problem da sačuva prednost.

FOTO: Tanjug/AP/Brian Inganga

Uprkos vođstvu Novaka, Safijulin se nije predao. U trećem setu je zatražio medicinski tajm-aut zbog problema sa kukom. Kada se vratio zaigrao je kao u transu i uspeo je da dobije taj deo meča.

Ipak, Đoković je poznat kao neko ko sve brzo zaboravi probleme na terenu. To se desilo u četvrtom setu. Odmah je napravio brejk i to bez izgubljenog poena. Vođstvo koje je stekao u ranoj fazi je zadržao i trijumfovao posle tri sata i 25 minuta.

Srbin će u 17. četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv pobednika meča Feliks Ože-Alijasim (Kanada) - Alehandro Davidovič Fokina (Španija).

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