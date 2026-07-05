SELEKTOR ZAGRMEO POSLE ISPADANJA SRBIJE: "To je pitanje u koje ne ulazim"!

Omladinci Srbije sa tri poraza završili učešće na Mundijalitu.

FOTO: FSS

Posle neuspeha u prvom kolu od Italije, usledili su isti u mečevima sa Ukrajinom i, danas, poslednji od Hrvatske (0:3).

Tako je Srbija sa skorom 0-0-3 i poslednjim mestom u grupi B, uz gol razliku 1:7 neslavno okončala učešće na Svetskom prvenstvu.

Selektor "orlića" Gordan Petrić nije želeo da traži alibi za loše rezultate:

"Nije opravdanje što nismo imali šestoricu igrača u startnoj postavi koja bi možda bila ovde na Evropskom prvenstvu… Mislim da igrači koji su došli ovde imaju neki kvalitet i da su to morali da pokažu. U ove dve godine bili su na nekim okupljanjima, samo što bi sa drugim igračima naša ideja i način na koji bismo izašli na teren bili možda totalno drugačiji. Ti igrači koji nisu bili ovde bi sigurno doneli neki kvalitet i sigurno bi i nama bilo mnogo lakše. Ali mislim da je trebalo mnogo bolje da odigramo u ove tri utakmice i sa ovim igračima”, rekao je Petrić.

FOTO: FSS

Osvrnuo se na današnji meč:

"U prvom poluvremenu nismo bili prisutni, dok smo u drugom bili bolji jer smo se malo stabilizovali. U ove tri utakmice smo primili golove koje nije trebalo da primimo. Ipak, nemam šta da im zamerim. Samo sebi mogu da zamerim. Za sve ovo što se dešavalo u ove tri utakmice možda ima i mojih grešaka i malo lutanja u nekim sastavljanjima tima. Generalno, kad možda nemate toliki izbor, možda je to i neko opravdanje. Oni su se u ove tri utakmice - osim ovog prvog poluvremena danas - dosta istrošili, tako da želim im svu sreću i idemo dalje. Mi smo u nekim situacijama pokušavali da osvežimo igrače, pa su neki igrali van svojih pozicija. Ne zato što mi ne razumemo fudbal, nego jednostavno nas je neka muka naterala. E sad, da li su oni mogli bolje u nekim trenucima na ove tri utakmice, sigurno jesu. Ali nije sad opravdanje što smo došli bez šest igrača. Jeste, to je veliki problem, ali to već nije problem za mene, to je već problem za neke druge ljude”.

Prokomentarisao je pitanje da li je Srbija mogla da dođe u Vels sa najjačim sastavom:

"Ne znam da li je moglo ili nije… To je već drugo pitanje u koje ja ne ulazim. Nije to ni prvi ni poslednji put. To se dešavalo godinama unazad. I ne samo u mlađoj selekciji, već i u ovim glavnim selekcijama, kao što je A tim. Ono što svi mi koji smo u fudbalskom sistemu treba generalno da uradimo jeste da ponovo upalimo svetlo koje je odavno ugašeno za te stvari. Tako da to nije pitanje za mene, to je za neke druge, ali to ne znači da je to opravdanje. E sad, može dosta ljudi da kaže: ‘Ti si trener, imaš 18 igrača na raspolaganju sa tri golmana, na tebi je da napraviš nešto’. I da smo otišli na to Svetsko prvenstvo, mislim da ne bismo dobili mnogo, gledajući naše dugogodišnje razmišljanje u svim fudbalskim strukturama poput saveza i klubova. To je pitanje za ove sede glave što razmišljaju…”

Na kraju se osvrnuo kakva budućnost čeka mlade asove, koji su predstavljali našu državu na Ostrvu:

"To su igrači 2008. godište koje ponovo treba ispratiti kroz neki proces koji smo mi imali u poslednje dve godine. Samo što je sad promenjen sistem i kvalifikacije više nisu kao pre. Sad se ide na drugi nivo kvalifikacija, pa na treći. Tako da će to sve biti teže i teže. Ima tu igrača koji su 2008. i koji je sada trebalo da budu sa nama, pa se nisu odazvali iz njima znanih razloga. Dosta ovih igrača sad može da konkuriše i za mladu reprezentaciju kod Bate Mirkovića koja čeka Evropsko prvenstvo. Oni imaju svoj put, a na ljudima iz fudbalskog sistema je kako će da ih izvedu na taj put”, zaključio je Petrić.

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