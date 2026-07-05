PORODILA SE SRPSKA VODITELJKA Ćerki dala moćno ime - čestitke stižu sa svih strana
VODITELjKA Miljana Arsić porodila se nedavno i na svet je donela ćerkicu Đurđinu.
Porođaj je protekao u najboljem redu, a mama i beba se osećaju odlično i uživaju u prvim zajedničkim trenucima ispunjenim ljubavlju i nežnošću.
Đurđina je već sada osvojila srca svih koji su imali priliku da vide njene prve fotografije, a dom porodice Arsić ispunila je neizmernom srećom.
Obeležavaju slavu Đurđevdan
Budući da obeležavaju Đurdevdan, Đurđina je dobila ime po krsnoj slavi porodičnog doma.
Inače, bliznakinje Miljana i njena sestra Nevena Arsić godinama osvajaju publiku svojim energičnim i hrabrim pristupom.
Sada Miljana ulazi u novu, najlepšu ulogu u životu – ulogu majke, a čestitke stižu sa svih strana, pogotovo na društvenim mrežama.
(Blic)
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