PORODILA SE SRPSKA VODITELJKA Ćerki dala moćno ime - čestitke stižu sa svih strana

VODITELjKA Miljana Arsić porodila se nedavno i na svet je donela ćerkicu Đurđinu.

Foto: Printskrin Instagram/_miljanaarsic_

Porođaj je protekao u najboljem redu, a mama i beba se osećaju odlično i uživaju u prvim zajedničkim trenucima ispunjenim ljubavlju i nežnošću.

Đurđina je već sada osvojila srca svih koji su imali priliku da vide njene prve fotografije, a dom porodice Arsić ispunila je neizmernom srećom.

Obeležavaju slavu Đurđevdan

Budući da obeležavaju Đurdevdan, Đurđina je dobila ime po krsnoj slavi porodičnog doma.

Inače, bliznakinje Miljana i njena sestra Nevena Arsić godinama osvajaju publiku svojim energičnim i hrabrim pristupom.

Sada Miljana ulazi u novu, najlepšu ulogu u životu – ulogu majke, a čestitke stižu sa svih strana, pogotovo na društvenim mrežama.

(Blic)

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