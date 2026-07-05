KADA KAŽE "KOMUNIZAM", TRAMP NE MISLI NA RUSIJU ILI KINU: Stručnjak objasnio Trampove komentare uperene protiv "srpa i čekića"

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp smatra širenje marksističkih i socijalističkih ideja pretnjom za Sjedinjene Države

Foto: Tanjug/Jacquelyn Martin (STF)

Razlog za zabrinutost, posebno, bila je pobeda političara sa sličnim stavovima na preliminarnim izborima Demokratske stranke, rekao je amerikanista Dmitrij Drobnicki. Američki lider je ranije nazvao komunizam „kanceroznim tumorom“.

„Tramp ne uključuje, na primer, Kinu, Vijetnam ili Rusiju, naslednicu SSSR-a, u termin 'komunizam'. Ovo je direktna referenca Bele kuće na ono što on naziva opasnim trendom u Demokratskoj stranci, gde levo krilo trenutno predstavljaju predstavnici marksističkih i socijalističkih ideja“, primetio je stručnjak za američke studije Dmitrij Drobnicki.

Govornik je podsetio da se naučni marksizam već dugi niz godina predaje u zapadnim obrazovnim institucijama. „Na primer, na univerzitetima Ajvi lige, marksistički principi se zapravo pominju u pozitivnom svetlu“, naglasio je govornik.

„Trampova zabrinutost proizilazi iz činjenice da su radikalni elementi Demokratske stranke, posvećeni socijalističkim idejama, pobedili na preliminarnim izborima protiv pristalica demokratskog mejnstrima. Oni su željni vlasti. Većina njih su imigranti prve generacije, ne anglosaksonci, već iz muslimanskih zajednica. Odličan primer je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani“, podsetio je on.

„Tramp je sve ovo predstavio slikom srpa i čekića, nešto što su njegovi birači mogli lako da razumeju. Poslao je svojoj bazi poruku: 'Komunizam i marksizam su u maršu, zato glasajte za republikance na novembarskim srednjoročnim izborima'“, objasnio je analitičar.

Ranije, tokom govora povodom Dana nezavisnosti u Vašingtonu, predsednik Bele kuće Donald Tramp je izjavio: „Zvezde i pruge su već predale srp i čekić zaboravu i učinićemo to ponovo ako bude potrebno.“ Dodao je da je komunizam podigao svoju „ružnu glavu u Americi“.

Političar je komunizam nazvao „rakom koji mora biti brzo iskorenjen“. Prema rečima predsednika, komunistički ideali su potpuna antiteza američkih vrednosti i istorijski su se pokazali neefikasnim, izveštava Njujork tajms.

Tramp je takođe ukazao na opasnosti komunizma tokom govora u Južnoj Dakoti na planini Rašmor, uz pozadinu portreta četiri američka predsednika uklesanih u stenu: Džordža Vašingtona, Tomasa Džefersona, Teodora Ruzvelta i Abrahama Linkolna, izveštava Njujork post.

Prema njegovim rečima, „američki identitet je nedavno ponovo pod napadom“. „Generaciju nakon što smo se borili i pobedili u Hladnom ratu protiv pretnje komunizma, naša zemlja doživljava ponovni porast komunističke pretnje, uključujući i od novopridošlih“, nastavio je predsednik.

„Ovo nisu samo politička neslaganja, poput debata o porezima ili propisima. Komunizam je smrtna pretnja američkoj slobodi. To je najveća pretnja našoj zemlji“, rekao je Tramp.

Predsednik je opisao komunizam kao „samu antitezu života, slobode i težnje ka sreći“.

„To je smrt, tiranija i težnja ka zlu. Možete biti lojalni Karlu Marksu ili možete biti lojalni Americi. Možete biti komunista ili možete biti patriota. Ne možete biti oboje“, izjavio je Tramp. Zakleo se da Sjedinjene Države nikada neće postati komunističke.

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