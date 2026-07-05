NOVAK ĐOKOVIĆ POSLE PLASMANA U ČETVRTFINALE: Ovim odgovorom je sve iznenadio!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas posle plasmana u četvrtfinale Vimbldona da je teško došao do pobede i dodao da je Rus Roman Safijulin odlično igrao.
Novak Đoković je u osmini finala Vimbldona savladao Safijulina rezultatom 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3, a današnjim trijumfom je postao teniser sa najviše pobeda na Vimbldonu - 106, po čemu je pretekao Švajcarca Rodžera Federera.
"Teško sam došao do pobede. Roman je počeo odlično, vrlo agresivno. Nisam se osećao udobno kada smo igrali duge razmene, naročito je vetar bio problem. On je čvrst igrač, poštujem ga mnogo, igrali smo na različitim podlogama, prvi put na travi. Sjajno je igrao ove nedelje, želim mu mnogo sreće u nastavku sezone, treba da bude ponosan kako je igrao na ovom turniru", rekao je Đoković na terenu posle meča.
On je naveo da mu je dobar servis u četvrtom setu pomogao da lakše završi meč u svoju korist.
"Nisam hteo da ostanem nazad u razmenama, izlazio sam na mrežu i napadao. Nekad je prolazilo, nekad ne, a na kraju sam pronašao pravu preciznost prvim servisom koji mi je pomogao u četvrtom setu. Želim da napredujem, idem kolo po kolo, korak po korak. Imao sam par ispada, frustracija. Trudim se da ostanem u fokusiran, teško je, ali ko to uspe da uradi on je pobednik", poručio je srpski teniser.
Đoković će u četvrtfinalu Vimbldona u utorak igrati protiv pobednika meča između Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima i Španca Alehandra Davidoviča Fokine.
Voditeljka ga je pitala kakav je osećaj, da li je spreman za ono što ga čeka dalje, a Novak je oduševio odgovorom.
- Preživi da bi se borio i uspeo (Survive to thrive - eng). Nadam se da ću se sada boriti i uspeti - zaključio je Novak Đoković.
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