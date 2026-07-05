ŽIVOTINJSKO CARSTVO U SRCU SRBIJE: Miroslav Stojanović iz Supske posebno voli tri kamile i stotinu alpaka (FOTO)

KO ne veruje da u plodnom Pomoravlju na porodičnom imanju mogu da bude srećne i zadovoljno zajedno obitavaju brojne egzotične životinjske vrste sa raznih kontinenata, može da dođe u goste Miroslavu Stojanoviću (61) iz Supske, kod Ćuprije, i uveri se lično.

Foto. Z. Rašić

Na svom porodičnom gazdinstvu ovaj povratnik iz Švajcarske brine o pravom malom zoološkom vrtu koji uskoro namerava i zvanično da otvori. Pored stotinu alpaka, koje kao da su upravo stigle iz Perua sa Anda, tu su kamile, lame, berberske ovce, američki bizon, jeleni lopatari, muflon, australijski emu, morski prasići, te egzotični golubovi – američki king i maltezer.

Pravo malo životinjsko carstvo Miroslav je stvarao godinama. A onda, kad mu je otac preminuo i o tom carstvu više nije imao ko da brine, odlučio je da se sa suprugom Vesnom iz Švajcarske definitivno vrati kući. Ljubav prema životinjama je prevladala mada još nisu stekli uslov za starosnu penziju. Vratili su se početkom maja i u njihov dom, odnosno objekte imanja, uselile su se kamile, par australijskih ptica trkačica i još neke druge egzotične životinjice. Morski prasići, kaže Miroslav kroz smeh, ne smeju da pokisnu, dok su tri kamile pravi kućni mezimci.

- Prvo sam nabavio dve jednogrbe, mužjaka Šarga i ženku Emu, a na poklon od prijatelja dobio sa nedavno Džingis Kana. To je dvogrba kamila, poreklom iz Mongolije. Kad odraste, Kan će biti težak čitavu tonu. Sve tri kamile imaju tek oko godinu dana, pa podmladak još ne očekujem. Kad ga bude bilo, probaćemo kasnije da muzemo mleko, koje je jako zdravo. Kamile, inače, svake druge godine rađaju po jednog mladunca, a ja prvu prinovu očekujem za oko tri godine – priča, za „Novosti“, Miroslav.

Foto. Z. Rašić Američki bizon

On sarađuje sa zoološkim vrtovima iz cele Srbije koji mu ustupaju „bebe“ koje nemaju gde ili moraju da se hrane na cuclu. Tako su Stojanovići došli do američkog bizona koji će 15. septembra da napuni dve godine. Majka mu je uginula, pa su preuzeli brigu o njemu da bi ostao živ. Othranili su ga na flašicu, ali je sad to već jedna „ozbiljna životinja“, pa čovek mora da vodi računa kad ulazi u njegov boks.

Sve Miroslavljeve životinje zbrinute su velikoj štali podeljenoj na bokseve. Svaka vrsta ima dom za sebe, ali najdominatnije su alpake koje Stojanovići odgajaju već petnaestak godina. Njihovo stado sa stotinu alpaka jedinstveno je u Srbiji. Stojanović je u Švajcarskoj polagao ispit i dobio sertifikat odgajivača ove vrste koji važi i u Evropskoj uniji.

Foto. Z. Rašić stado alpaka

- To su životinje iz porodice kamila ili deva, kao i lame. U Južnoj Americi smatraju ih domaćim i čuvaju za meso i vunu. Vuna alpake je jako fina, debljine od 13 do 24 mikrona. Peruanci od nje pletu odevne predmete, dok se u Srbiji alpaka još smatra egzotičnom životinjom. Niko ne otkupljuje njihovu vunu niti postoji mašina koja može da je preradi, tako da na lageru već imam skoro 300 kilograma. Ipak, ljudi kupuju mladunce da im budu kućni ljubimci, a deca posebno vole da se igraju sa njima – priča Miroslav.

Alpaka se šiša kao i ovca, od početka maja do kraja juna. Miroslav sam šiša svoje stado, a svojim životinjama je i veterinar. Kad ih uskoro preseli na drugu lokaciju, alpake će imati svoj pašnjak. Lake su za uzgoj jer nisu zahtevne, podnose temperaturu od čak minus 50 do plus 50 Celzijusa. Stojanović ističe da im grejanje ne treba, zimi izlaze i leže u snegu. Otporna je i mladunčad koju ženka nosi do 370 dana i rađa jednom godišnje, najčešće kad je pun mesec.

Naš sagovornik tek planira velike investicije u svoje životinjsko carstvo. Namera mu je da na svom imanju na potesu Veliki lug, udaljenom kilometar od kuće, gde je sazidao velike objekte, otvori pravi zoološki vrt. Već je počeo sa izgradnjom bokseva za životinje u zavisnosti od vrste, po standardima EU. Deo životinja se i nalazi tamo, poput jelena lopatara i dvadesetak magaraca.