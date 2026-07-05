VUČEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Nećemo dati Novi Sad blokaderima!

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević razgovarao je danas sa građanima na Klisi u Novom Sadu i poručio da će se njegova stranka politički boriti za Novi Sad i Vojvodinu, istakavši da "neće dati Novi Sad blokaderima".

FOTO TANJUG/ Saška Drobnjak/ bg

Vučević je ocenio da je sever Srbije bio među područjima koja su bila izložena najvećim pritiscima tokom prethodnog perioda i istakao da predstoji važna politička borba u Novom Sadu i Vojvodini.

FOTO TANJUG/ Saška Drobnjak/ bg

Vučević je zahvalio okupljenim građanima na podršci i angažovanju, navodeći da su, kako je rekao, doprineli očuvanju stabilnosti države uprkos višemesečnim protestima i blokadama. Govoreći o Novom Sadu, Vučević je rekao da su politički protivnici pokušali da uruše institucije i izazovu podele u društvu, dok je kao rezultate aktuelne vlasti naveo infrastrukturne projekte na Klisi i Slanoj bari, izgradnju vrtića, Doma zdravlja, kao i ulaganja u vodovod, kanalizaciju i saobraćajnu infrastrukturu.

On je podsetio i na poruku predsednika Srbije Aleksandra Vučića o zajedničkom nastupu na izborima pod nazivom "Ujedinjena Srbija", navodeći da je cilj okupljanje svih koji, kako je rekao, žele očuvanje države bez obzira na političke razlike.

FOTO TANJUG/ Saška Drobnjak/ bg

Vučević je poručio da će se SNS politički boriti na svim narednim izborima.

(Tanjug)

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