TOTALNA DESTRUKCIJA: Rusi pogodili žilu kucavicu u Kijevu - Uništena fabrika koja proizvodi municiju

RADIONICA koja je proizvodila municiju za ukrajinske oružane snage uništena je u Kijevu, rekle su ruske bezbednosne agencije za RIA Novosti.

OLEKSII FILIPPOV / AFP / Profimedia

- Radionica koja je proizvodila i skladištila municiju za ukrajinske oružane snage, kojom je upravljala kompanija Balistika, uspešno je uništena u Kijevu - rekao je izvor agencije, prenose RIA Novosti.

Prema rečima izvora, to potvrđuju i vesti objavljene u Ukrajini.

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