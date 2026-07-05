Svet

TOTALNA DESTRUKCIJA: Rusi pogodili žilu kucavicu u Kijevu - Uništena fabrika koja proizvodi municiju

Симеуновић А. Милош

05. 07. 2026. u 18:49

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RADIONICA koja je proizvodila municiju za ukrajinske oružane snage uništena je u Kijevu, rekle su ruske bezbednosne agencije za RIA Novosti.

ТОТАЛНА ДЕСТРУКЦИЈА: Руси погодили жилу куцавицу у Кијеву - Уништена фабрика која производи муницију

OLEKSII FILIPPOV / AFP / Profimedia

 - Radionica koja je proizvodila i skladištila municiju za ukrajinske oružane snage, kojom je upravljala kompanija Balistika, uspešno je uništena u Kijevu - rekao je izvor agencije, prenose RIA Novosti. 

Prema rečima izvora, to potvrđuju i vesti objavljene u Ukrajini.

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