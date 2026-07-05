TOTALNA DESTRUKCIJA: Rusi pogodili žilu kucavicu u Kijevu - Uništena fabrika koja proizvodi municiju
RADIONICA koja je proizvodila municiju za ukrajinske oružane snage uništena je u Kijevu, rekle su ruske bezbednosne agencije za RIA Novosti.
- Radionica koja je proizvodila i skladištila municiju za ukrajinske oružane snage, kojom je upravljala kompanija Balistika, uspešno je uništena u Kijevu - rekao je izvor agencije, prenose RIA Novosti.
Prema rečima izvora, to potvrđuju i vesti objavljene u Ukrajini.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
TOLIKO "CENE" SVOJE PALE BORCE: Ukrajina odbila da preuzme tela vojnika iz Konstantinovke
05. 07. 2026. u 16:15
HEROJSKI! Rusi spremni da predaju tela palih ukrajinskih vojnika u Konstantinovki
04. 07. 2026. u 21:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)