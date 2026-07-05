Politika

"ŽIVEO DIMITROVGRAD, ŽIVELA SRBIJA" Ministarka Sara Pavkov u poseti Pirotskom okrugu

В.Н.

05. 07. 2026. u 18:23

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U poseti Dimitrovgradu bila je ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov.

ЖИВЕО ДИМИТРОВГРАД, ЖИВЕЛА СРБИЈА Министарка Сара Павков у посети Пиротском округу

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ona je obišla Pirotski okrug i Dimitrovgrad. 

Nakon što su je građani dočekali ona je poručila da za ovaj deo Srbije postoji plan i program napretka, da se ide nabolje, da je dosta urađeno, ali da se mora nastaviti još bolje i jače. 

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