Svet

"IMPERIJA ZLA..." Medvedev "lepo" čestitao rođendan SAD, poslao poruku koja će potresti Vašington

Симеуновић А. Милош

05. 07. 2026. u 19:21

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ZAMENIK predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države nemaju pravo da nameću svoju volju drugima, i predložio je da Vašington prvo reši stvari u svojoj zemlji.

ИМПЕРИЈА ЗЛА... Медведев лепо честитао рођендан САД, послао поруку која ће потрести Вашингтон

Foto:Yekaterina Shtukina / Zuma Press / Profimedia

 - Sjedinjene Države i Bela kuća nemaju pravo da nameću svoju volju drugima. Neka prvo srede nered kod kuće. Sjedinjene Države su napunile 250 godina. Da li su one uzor ili 'imperija zla'? Po mom mišljenju, nijedno od toga - rekao je Medvedev u objavi na svom Telegramu, prenosi Interfaks.

On je kazao da se "većina zemalja na planeti slaže" da "Amerika nema pravo da donosi odluke umesto drugih".

 - Bilo koja država, bilo mala ili velika, može sama da se nosi sa svojim problemima - kazao je Medvedev.

(Tanjug)

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