Beograd

"KARABURMA" DOBIJA SAVREMENE LIFTOVE: Osim poslova na održavanju, počinje jedan od najvažnijih projekata Studentskog centra "Beograd"

Branka Borisavljević

05. 07. 2026. u 20:14

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USTANOVA Studentski centar "Beograd" nastavlja praksu da letnji period, kada je broj studenata u domovima znatno manji, iskoristi za intenzivne radove na uređenju objekata i unapređenju smeštajnih kapaciteta.

КАРАБУРМА ДОБИЈА САВРЕМЕНЕ ЛИФТОВЕ: Осим послова на одржавању, почиње један од најважнијих пројеката Студентског центра Београд

Foto: Ž. Knežević

 Pored redovnog higijensko-sanitarnog održavanja studentskih domova i restorana, kao i brojnih radova na tekućem održavanju i sanaciji infrastrukture ovog leta započinje i jedan od važnijih projekata. Reč je o potpunoj zameni liftova u Studentskom domu "Karaburma", jednom od najprepoznatljivijih i najvećih studentskih objekata u prestonici.

Liftovi, koji su u upotrebi skoro pola veka biće u potpunosti zamenjeni novim savremenim sistemima čime će značajno biti unapređnei uslovi boravka akademaca.

- Na taj način biće trajno rešeni problemi učestalih kvarova i zastoja, koji su u prethodnom periodu predstavljali izazov za funkcionisanje doma - poručuju iz Studnetskog centra "Beograd". - Radovi će početi tokom letnjih meseci i odvijaće se fazno, u skladu sa planiranom dinamikom realizacije. Studenti će o svim fazama izvođenja radova biti blagovremeno obaveštavani putem zvaničnih kanala ustanove. Tokom trajanja radova biće organizovano i privremeno preseljenje studenata u druge domove, prema utvrđenim prioritetima.

Studentski dom "Karaburma" predstavlja najmlađi dom u okviru Ustanove Studentski centar "Beograd". Kamen temeljac za njegovu izgradnju postavljen je 1. aprila 1974. godine. Dom je nastao i uz značajno učešće studenata koji su kroz akciju "Dom solidarnosti 1973" davali dobrovoljne priloge za njegovu izgradnju. Zbog toga je među starijim generacijama poznat i pod imenom "Solidarnost". Izgradnja je trajala od 1975. do 1978. godine, kada su useljeni prvi studenti.

Objekat čine dve povezane kule - soliteri od 17 i 15 spratova, ukupnog kapaciteta oko 1.170 mesta. U Kuli A, višem soliteru, smeštene su studentkinje, dok u Kuli B borave studenti.

U domovima 10.500 akademaca

TekstU sklopu Ustanove Studentski centar „Beograd" nalazi se 14 studentskih domova u kojima je smešteno oko 10500 akademaca. Stalnim poboljšavanjem kvaliteta usluga, Ustanova kontinuirano unapređuje uslove za učenje i lični razvoj studenata, u skladu sa svojom misijom.

Dom je projektovan tako da zadovolji osnovne i dodatne potrebe savremenog studentskog života. Na raspolaganju su čitaonica, sale za tribine i predstave, kao i ateljei za likovne i muzičke aktivnostiU okviru kompleksa nalaze se i studentski restoran, klub, kafe sa letnjom baštom, kao i sportski sadržaji.

Studentima su dostupni i ambulanta Studentske poliklinike, pošta, prodavnica i drugi komercijalni objekti. Dom poseduje i perionice veša, teretanu, frizerski salon, fotokopirnicu i studentski klub. Bezbednost objekta obezbeđena je sistemom video-nadzora i organizovanom portirskom službom.

"Karaburma" je često prvi dom sa kojim se brucoši susreću prilikom dolaska na studije u Beograd. Svake godine početkom septembra upravo ovde se predaje dokumentacija za prijem. U neposrednoj blizini nalaze se više visokoškolskih ustanova, kao i sportski i kulturni objekti grada.

Iako je objekat star nekoliko decenija i infrastrukturno zahtevan, među studentima uživa posebnu reputaciju. Studenti ga često opisuju kao dom koji "ima dušu", zbog atmosfere i zajedničkog života koji se u njemu razvija. Upravo zbog toga, i pored potrebnih tehničkih intervencija, "Karaburma" ostaje jedno od najtraženijih mesta za studentski smeštaj.

Planirani radovi na zameni liftova predstavljaju korak ka modernizaciji i većoj bezbednosti korisnika. Istovremeno, cilj je očuvanje funkcionalnosti doma i unapređenje kvaliteta boravka studenata. Studentski centar "Beograd" najavljuje nastavak ulaganja u infrastrukturu i u narednim sezonama, u skladu sa potrebama studenata i raspoloživim kapacitetima.

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