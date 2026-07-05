PREPLIVAĆU SAVU KAO NEKADA! Hit video Vučića sa srpskog mora: Za sada, ostaje muka - kečiga ili riblji paprikaš...
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima sa reke Save i poslao važnu poruku
Snimak je objavljen putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:
"Ja mislim da nisam bio... nemam pojma, ali mnogo godina nisam bio na Savi.
Došao na čuveno srpsko more, ovde sam iz Ostružnice, bio sa Sinišom, obišao Ekspo, nešto radili, i svratili ovde do Vučkovog prijatelja, kuma, oni organizovali ovde ribu.
Naravno, radio Lola se čuje u pozadini, a ovo je kečiga, i sad, bog zna šta da odlučim. Ovo su neki drugi jeli, ne ja. Kažu da nije dozvoljeno, a nema ukusnije i bolje ribe od kečige.
Ali ono što je za vas važnije, to je da expo napreduje, da radimo dobro, da radimo vredno. I danas su radnici bili na poslu i... trema, nervoza, strah.
Polako, ali sigurno su nas već ophrvali, ali uveren sam da ćemo da završimo sve, da ćemo da stignemo sve na vreme i da pobedimo, i da Srbija bude najbolji mogući domaćin najveće svetske priredbe 2027. godine", poručio je predsednik Vučić.
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