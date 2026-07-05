Svet

SEVERNOKOREJSKO ČUDOVIŠTE HARA AZIJSKIM MORIMA: Kim DŽong Un gledao testiranje superoružja broda "Kang Kon" (FOTO)

Симеуновић А. Милош

05. 07. 2026. u 20:27

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SEVERNA Koreja je testirala stratešku krstareću raketu i druge sisteme naoružanja na svom najnovijem pomorskom razaraču, objavila je u nedelju državna novinska agencija KCNA.

СЕВЕРНОКОРЕЈСКО ЧУДОВИШТЕ ХАРА АЗИЈСКИМ МОРИМА: Ким Џонг Ун гледао тестирање супероружја брода Канг Кон (ФОТО)

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Lider zemlje Kim Džong Un je izvestio da je posmatrao lansiranje i procenu borbenih sistema broda, preneo je RT. 

Testovi, sprovedeni 3. jula na novoizgrađenom ratnom brodu Kang Kon, od 5.000 tona, pokazali su sposobnosti broda za detekciju ciljeva i obradu informacija, integrisani sistem vatrene moći, pomorske topove, automatske topove i opremu za elektronsko ratovanje kao deo procene njegovih performansi.

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Testiranje sa broda "Kang Kon"

Novinska agencija je navela da je Kim pohvalio pouzdanost i borbenu efikasnost sistema naoružanja razarača.

Severnokorejski lider je navodno primetio da je nedavni napredak u razvoju domaćeg naoružanja pokazao potencijal pomorskih borbenih sistema zemlje da ojačaju vojnu spremnost za strateške operacije.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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