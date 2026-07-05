SEVERNOKOREJSKO ČUDOVIŠTE HARA AZIJSKIM MORIMA: Kim DŽong Un gledao testiranje superoružja broda "Kang Kon" (FOTO)
SEVERNA Koreja je testirala stratešku krstareću raketu i druge sisteme naoružanja na svom najnovijem pomorskom razaraču, objavila je u nedelju državna novinska agencija KCNA.
Lider zemlje Kim Džong Un je izvestio da je posmatrao lansiranje i procenu borbenih sistema broda, preneo je RT.
Testovi, sprovedeni 3. jula na novoizgrađenom ratnom brodu Kang Kon, od 5.000 tona, pokazali su sposobnosti broda za detekciju ciljeva i obradu informacija, integrisani sistem vatrene moći, pomorske topove, automatske topove i opremu za elektronsko ratovanje kao deo procene njegovih performansi.
Novinska agencija je navela da je Kim pohvalio pouzdanost i borbenu efikasnost sistema naoružanja razarača.
Severnokorejski lider je navodno primetio da je nedavni napredak u razvoju domaćeg naoružanja pokazao potencijal pomorskih borbenih sistema zemlje da ojačaju vojnu spremnost za strateške operacije.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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