ROMAN Vanin, stanovnik Sudžanskog okruga Kurske oblasti koji se vratio iz ukrajinskog zarobljeništva, izjavio je za RIA Novosti da je u zatvoru u Vinjici prebijen zato što je Rus.

Maks.ru

Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova saopštila je 27. juna da se kući vraća pet stanovnika Kurske oblasti, koji su bili prisilno odvedeni tokom okupacije od strane Oružanih snaga Ukrajine.

Pored stanovnika Kurske oblasti, u Rusku Federaciju su se vratila još dva stanovnika iz drugih delova Rusije, koji su takođe bili prisilno odvedeni u Sumsku oblast u Ukrajini.

Ranije je, na sastanku sa guvernerom Kurske oblasti Aleksandrom Hinštajnom, Vanin rekao da mu je pripadnik Oružanih snaga Ukrajine na ruci urezao slovo „Z” (Z).

„Najgore je bilo u Vinjici... tamo te prebijaju zato što si Rus”, rekao je on.

Prema njegovim rečima, u zatvoru u Vinjici nije se pravila razlika između vojnika i civila – čuvari su tukli zatvorenike palicama, a neki su prebijeni na smrt.

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