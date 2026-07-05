OVO NEĆETE VIDETI U ZAPADNIM MEDIJIMA: Objavljen izveštaj sa Krima o situaciji sa gorivom

GORIVO je sada u prodaji na više od 100 benzinskih stanica na Krimu, prema rečima ministra za gorivo i energetiku tog poluostrva, Vladimira Voronkina, kako prenosi agencija RIA Novosti.

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Spisak benzinskih stanica na kojima se može kupiti motorno gorivo dostupan je na veb-sajtu regionalnog ministarstva nadležnog za tu oblast, pojasnio je on. Trenutno je na spisku 112 benzinskih stanica, zaključio je Voronkin.

Spisak benzinskih stanica na kojima se može kupiti benzin biće ažuriran kako budu stizale nove isporuke goriva, naveo je rukovodilac nadležnog resora.

Problemi sa dostupnošću motornog goriva na Krimu nastali su usled sve češćih napada ukrajinskih dronova na auto-put „Novorosija“, koji povezuje poluostrvo sa Rostovom na Donu.

Zbog toga su krajem maja u regionu uvedeni kuponi za premijum benzin AI-95, a na benzinskim stanicama počele su da se stvaraju duge kolone.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da regionalne vlasti aktivno rade na snabdevanju poluostrva gorivom.

Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev obećao je da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se benzin AI-92 i AI-95 što pre vratio u ponudu na benzinskim stanicama.

Trenutnu situaciju pripisao je „logističkim poteškoćama, čiji su uzroci poznati“.

Nestašice vode, javni prevoz stoji

Dva grada na zapadnoj obali Krima su od sinoć bez struje. Takođe je prekinuto vodosnabdevanje, a obustavljen je i rad gradskog električnog saobraćaja. Lokalne vlasti preduzimaju hitne mere kako bi se održalo normalno odvijanje života dok traju popravke na elektroenergetskoj mreži, prenosi ruska Gazeta.

Jevpatorija je jutros bila bez struje.

„Od 9:20 časova, nema struje u celom gradu, a većina područja je takođe bez vode, a tramvaji ne saobraćaju“, rekao je jutros Vitalij Oganesjan, vršilac dužnosti šefa administracije Jevpatorije.

Situaciju komplikuje činjenica da je došlo i do kvara na gradskom vodovodu na raskrsnici ulica Nemičevih i Volnaja. Očekuje se da će biti otklonjen do kraja dana. Trenutno se tehnička voda isporučuje na šest adresa u gradu. Lokalne vlasti upozoravaju da je voda nebezbedna za piće.

Kompanije za upravljanje stambenim zgradama moraju da obezbede da stanovnici gornjih spratova imaju pristup slavinama za zalivanje u dvorištima gde one postoje. Ako nema pritiska u mreži, voda neće stići do gornjih spratova, ali se može sakupiti odozdo.

Takođe, zbog komunalnih problema, doneta je odluka da se boravak dece u vrtićima u ponedeljak, 6. jula, ograniči samo na prvu polovinu dana bez obroka.

Situacioni centar biće otvoren sutra na adresi Lenjinov prospekt broj 2 u Jevpatoriji. Otvoriće se u 9:00 i ostaće otvoren do 20:00 časova. Stanovnici i posetioci će tamo moći da pune svoje mobilne uređaje i koriste fiksne telefone. Situacioni centar će primati pozive u vezi sa najsloženijim pitanjima spasavanja života.

U Sakiju, gde je sinoć došlo do nestanka struje van gradskih granica, cela opština je bez struje od 8:00 časova. Lokalne vlasti će pokrenuti generatore na pumpnim i kanalizacionim stanicama do 17:00 časova kako bi se vratio minimalni pritisak u gradski sistem vodosnabdevanja i kanalizacije. Gradska načelnica Julija Predibajlo navela je lokacije gde se mogu puniti elektronski uređaji.

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