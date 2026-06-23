Svet

EKSPLOZIJA ODZVANJA U UKRAJINI: Ovo stravično oružje je upotrebljeno (VIDEO)

В.Н.

23. 06. 2026. u 14:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKE snage izvele su vazdušni napad u oblasti Pervomajska u ukrajinskoj oblasti Mikolajev (ruski naziv Nikolajev), pri čemu su, prema navodima, korišćene navođene bombe tipa KAB.

ЕКСПЛОЗИЈА ОДЗВАЊА У УКРАЈИНИ: Ово стравично оружје је употребљено (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/@ug_chelsea

Meta napada bila je ukrajinska oprema za elektronsko ratovanje, prenosi grčki portal Pronjuz.

Kako se navodi u članku,  udar je bio usmeren na sistem koji ukrajinske snage koriste za ometanje i kontrolu elektronskih signala na terenu, sa ciljem da se umanje njihove operativne sposobnosti u tom sektoru fronta.

Lokalne vlasti za sada nisu objavile detalje o mogućim žrtvama niti o ukupnoj šteti nastaloj u napadu.

Takođe, sa ruske strane nije bilo zvaničnog komentara povodom ovog događaja, prenosi grčki portal.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Otac Jovan: LJudi nisu imali dece dugo, posle molitve ovde bog ih je udostojio da dobiju potomstvo

Otac Jovan: Ljudi nisu imali dece dugo, posle molitve ovde bog ih je udostojio da dobiju potomstvo