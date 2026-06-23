EKSPLOZIJA ODZVANJA U UKRAJINI: Ovo stravično oružje je upotrebljeno (VIDEO)
RUSKE snage izvele su vazdušni napad u oblasti Pervomajska u ukrajinskoj oblasti Mikolajev (ruski naziv Nikolajev), pri čemu su, prema navodima, korišćene navođene bombe tipa KAB.
Meta napada bila je ukrajinska oprema za elektronsko ratovanje, prenosi grčki portal Pronjuz.
Kako se navodi u članku, udar je bio usmeren na sistem koji ukrajinske snage koriste za ometanje i kontrolu elektronskih signala na terenu, sa ciljem da se umanje njihove operativne sposobnosti u tom sektoru fronta.
Lokalne vlasti za sada nisu objavile detalje o mogućim žrtvama niti o ukupnoj šteti nastaloj u napadu.
Takođe, sa ruske strane nije bilo zvaničnog komentara povodom ovog događaja, prenosi grčki portal.
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