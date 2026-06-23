EKSPLOZIJA ODZVANJA U UKRAJINI: Ovo stravično oružje je upotrebljeno (VIDEO)

RUSKE snage izvele su vazdušni napad u oblasti Pervomajska u ukrajinskoj oblasti Mikolajev (ruski naziv Nikolajev), pri čemu su, prema navodima, korišćene navođene bombe tipa KAB.

Foto: Printskrin Iks/@ug_chelsea

Meta napada bila je ukrajinska oprema za elektronsko ratovanje, prenosi grčki portal Pronjuz.

Kako se navodi u članku, udar je bio usmeren na sistem koji ukrajinske snage koriste za ometanje i kontrolu elektronskih signala na terenu, sa ciljem da se umanje njihove operativne sposobnosti u tom sektoru fronta.

🇷🇺🇺🇦 Two Russian KAB glide-bombs struck Pervomaisky Island, Mykolaiv Oblast.



The Strikes reportedly targeted Ukrainian electronic warfare equipment. pic.twitter.com/sFA9PdnvZx — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) June 22, 2026

Lokalne vlasti za sada nisu objavile detalje o mogućim žrtvama niti o ukupnoj šteti nastaloj u napadu.

Takođe, sa ruske strane nije bilo zvaničnog komentara povodom ovog događaja, prenosi grčki portal.

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