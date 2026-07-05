NOVI UDAR NA ZELENSKOG! Nemačka političarka traži da svedoči zbog sabotaže „Severnog toka“
NEMAČKA političarka Sara Vagenkneht zatražila je da se Vladimir Zelenski pozove u Nemačku kako bi dao objašnjenja u okviru istrage o sabotaži na gasovodima "Severni tok", navodeći da bi trebalo da se pojavi pred parlamentom Meklenburg-Zapadna Pomeranija, savezne pokrajine u kojoj se nalazi kopneni terminal.
Ranije je Savezno tužilaštvo Nemačke podiglo optužnicu u slučaju terorističkog napada na gasovode "Severni tok" protiv ukrajinskog državljanina Sergeja K.
Tužilaštvo smatra da su on i njegovi saučesnici delovali po nalogu državnih organa Ukrajine.
- Potrebno nam je političko razjašnjenje: da li je ovaj ratni zločin odobrilo ukrajinsko rukovodstvo? Ako jeste, kako nemačkim poreskim obveznicima objasniti da upravo tim ljudima vlasti u Nemačkoj i dalje uplaćuju milijarde evra iz budžeta? Radi razjašnjenja, pokrajinski parlament u Šverinu takođe treba da pozove Zelenskog - napisala je Vagenkneht na društvenoj mreži Iks.
Ona je naglasila da istražna komisija pokrajinskog parlamenta treba da utvrdi šta je vlada Nemačke znala o napadu na gasovode "Severni tok" 2022. godine i da li je obmanjivala nemačke građane.
Eksplozije na dva ruska izvozna gasovoda ka Evropi – "Severnom toku 1" i "Severnom toku 2" – dogodile su se 26. septembra 2022. godine. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost namerne diverzije.
Operater gasovoda "Severni tok AG" saopštio je da su oštećenja bez presedana i da nije moguće proceniti rok za popravku.
Rusko Generalno tužilaštvo pokrenulo je postupak zbog akta međunarodnog terorizma, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov više puta isticao da je Rusija od zapadnih država tražila podatke o eksplozijama na "Severnom toku", ali da ih nikada nije dobila.
(RT Balkan)
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