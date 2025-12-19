Svet

"EVROPSKE VESTI O KRIMINALU" Medvedev: Samit EU o ruskoj imovini - sastanak lopova

В. Н.

19. 12. 2025. u 09:26

SAMIT EU o ruskoj imovini je sastanak lopova, smatra zamenik predsedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

ЕВРОПСКЕ ВЕСТИ О КРИМИНАЛУ Медведев: Самит ЕУ о руској имовини - састанак лопова

Foto: Profimedia

- Evropske vesti o kriminalu. Sastanak lopova (samit EU) u Briselu doneo je niz važnih odluka za kriminalni svet. One su bile deo takozvanog briselskog prodora, koji je sinoć objavilo kriminalno podzemlje EU - napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

On je dodao da sve to ukazuje da je zbog situacije sa ruskom imovinom počela velika preraspodela uticaja „u kriminalnom evropskom svetu“.

Evropska unija odlučila je da Ukrajini obezbedi zajam od 90 milijardi evra, zasnovan na budžetu EU koji bi potencijalno mogao da se nadoknadi za račun zamrznute ruske imovine, što Moskva naziva krađom. Kako je izjavio belgijski premijer Bart de Vever, nakon samita i diskusija, sve zemlje EU su shvatile da bi konfiskacija ruske imovine predstavljala finansijske i pravne rizike kojima bi bilo teško upravljati. Kremlj je ranije upozorio da konfiskacija ruske imovine, ako bude sprovedena, neće ostati bez odgovora i da bi takve mere imale veoma ozbiljne posledice.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika

SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika