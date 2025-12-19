SAMIT EU o ruskoj imovini je sastanak lopova, smatra zamenik predsedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

- Evropske vesti o kriminalu. Sastanak lopova (samit EU) u Briselu doneo je niz važnih odluka za kriminalni svet. One su bile deo takozvanog briselskog prodora, koji je sinoć objavilo kriminalno podzemlje EU - napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

On je dodao da sve to ukazuje da je zbog situacije sa ruskom imovinom počela velika preraspodela uticaja „u kriminalnom evropskom svetu“.

Evropska unija odlučila je da Ukrajini obezbedi zajam od 90 milijardi evra, zasnovan na budžetu EU koji bi potencijalno mogao da se nadoknadi za račun zamrznute ruske imovine, što Moskva naziva krađom. Kako je izjavio belgijski premijer Bart de Vever, nakon samita i diskusija, sve zemlje EU su shvatile da bi konfiskacija ruske imovine predstavljala finansijske i pravne rizike kojima bi bilo teško upravljati. Kremlj je ranije upozorio da konfiskacija ruske imovine, ako bude sprovedena, neće ostati bez odgovora i da bi takve mere imale veoma ozbiljne posledice.

(Sputnjik)

