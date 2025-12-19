"EVROPSKE VESTI O KRIMINALU" Medvedev: Samit EU o ruskoj imovini - sastanak lopova
SAMIT EU o ruskoj imovini je sastanak lopova, smatra zamenik predsedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
- Evropske vesti o kriminalu. Sastanak lopova (samit EU) u Briselu doneo je niz važnih odluka za kriminalni svet. One su bile deo takozvanog briselskog prodora, koji je sinoć objavilo kriminalno podzemlje EU - napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.
On je dodao da sve to ukazuje da je zbog situacije sa ruskom imovinom počela velika preraspodela uticaja „u kriminalnom evropskom svetu“.
Evropska unija odlučila je da Ukrajini obezbedi zajam od 90 milijardi evra, zasnovan na budžetu EU koji bi potencijalno mogao da se nadoknadi za račun zamrznute ruske imovine, što Moskva naziva krađom. Kako je izjavio belgijski premijer Bart de Vever, nakon samita i diskusija, sve zemlje EU su shvatile da bi konfiskacija ruske imovine predstavljala finansijske i pravne rizike kojima bi bilo teško upravljati. Kremlj je ranije upozorio da konfiskacija ruske imovine, ako bude sprovedena, neće ostati bez odgovora i da bi takve mere imale veoma ozbiljne posledice.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
RUSI OBNOVILI SARADNjU SA NATO ČLANICOM: "Evropskoj uniji se ne dopada taj sporazum"
18. 12. 2025. u 20:43
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)