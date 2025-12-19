"ZAPAD NAM JE POTURIO SUKOB MEĐU SLOVENSKIM NARODIMA" Lukašenko: Vrata Belorusije su otvorena za Ukrajince
SUKOB među slovenskim narodima u Ukrajini inicirao je Zapad, navodi se u nacrtu obraćanja predsednika Belorusije narodu i parlamentu zemlje.
- Da, mi smo naslednici Sovjetskog Saveza, ovo nisu najbolja vremena koja proživljavamo. Zapad nam je poturio unutarslovenski sukob koji se u Ukrajini pretvorio u rat - navodi se u delu govora, prenosi Belta.
On je dodao i da su vrata Belorusije otvorena za Ukrajince.
- Niste stranci. Mi, Belorusi, smo u našoj istoriji gradili državnost sa različitim narodima. Prvo u porodici slovenskih naroda a potom sa narodima velikog SSSR. Ko god da je dolazio kod nas iz bivših republika Sovjetskog Saveza zna da ovde dočekujemo sve kao najrođenije. Naše veze su više od prijateljstva - rekao je Lukašenko.
Beloruski lider se 18. decembra obratio narodu i parlamentu, ali je govor značajno skraćen. Beloruska agencija danas objavljuje te delove govora.
Sputnjik
