"NEMA ZNAKA DA ĆE NATO DA PREISPITA KONFRONTACIONU POLITIKU" Gruško: Nećemo dozvoliti raspoređivanje trupa u Ukrajini

RUSIJA neće praviti kompromise oko raspoređivanja NATO kontingenata, udarnog oružja ili članstva Ukrajine u NATO-u u Ukrajini.

Foto: Profimedia/Ilustracija

To je apsolutno neprihvatljivo, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

- Članstvo Ukrajine u Severnoatlantskom bloku, kao i raspoređivanje vojnih kontingenata NATO-a i udarnog naoružanja na njenoj teritoriji, apsolutno je neprihvatljivo za nas. O tome smo mnogo puta govorili i objašnjavali naš stav; on je dobro poznat - rekao je Gruško za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, Rusija je spremna da utvrdi pravno obavezujuće garancije sa zemljama NATO-a isključivo na recipročnoj osnovi.

- Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin više puta je naglašavao da mi nemamo agresivne planove protiv zemalja NATO-a. I spremni smo da uspostavimo pravno obavezujuće garancije bezbednosti, ali samo na recipročnoj osnovi, naravno - napomenuo je Gruško.

On je podsetio da je Rusija krajem 2021. godine predložila Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-u sporazume o bezbednosnim garancijama, ali su ih Vašington i Brisel tada odbili. A danas, generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavljuje da je „posle Ukrajine“ „sledeća meta Rusije NATO“.

- Svojim postupcima Severnoatlantska alijansa i njene evropske članice potvrđuju ove reči. Oni se aktivno pripremaju za ono što smatraju neizbežnim oružanim sukobom sa našom zemljom - ocenio je zamenik ministra.

Komentarišući ažuriranu američku strategiju nacionalne bezbednosti, diplomata je naveo da Rusija smatra da bi ona trebalo da utiče na beskonačno širenje NATO-a.

- Kada je reč o proširenju, rukovodstvo NATO-a poziva se na Vašingtonski sporazum, koji definiše politiku otvorenih vrata bloka. Kažu da ‘bilo koja druga evropska država’ može postati članica Severnoatlantskog saveza. Istovremeno, treba imati na umu da se sve odluke NATO-a donose konsenzusom, uzimaju se u obzir i suprotna mišljenja čak i jedne zemlje-članice. Pogotovo kada je reč o tako značajnom mišljenju kao što je mišljenje Sjedinjenih Američkih Država. Stoga bi nova strateška vizija Vašingtona svakako trebalo da utiče na proces ‘beskrajnog’ proširenja Alijanse - ocenio je Gruško.

On je dodao i da Rusija trenutno ne vidi znake da je NATO spreman da preispita svoju konfrontacionu politiku prema Moskvi.

- Trenutno ne vidimo znake da Severnoatlantski blok namerava da preispita svoju konfrontacionu politiku prema Rusiji i da se uključi u dijalog o pitanjima regionalne bezbednosti zasnovan na poštovanju i uzimanju u obzir obostranih interesa, kao i principa jednake i nedeljive bezbednosti. Ako je NATO spreman da napravi takav korak, znaju gde da nas pronađu - rekao je Gruško.

On je podsetio da Rusija nikada nije odbila dijalog.

- Ali upravo je NATO zamrzao sve kanale komunikacije sa nama 2014. godine, odustavši od dogovorenog principa dijaloga ‘u svako vreme’. Zatim je Brisel preduzeo korake koji su onemogućili normalno funkcionisanje našeg predstavništva u NATO-u, a sada generalni sekretar NATO-a Mark Rute proglašava da je Savet Rusija-NATO mrtav - zaključio je Gruško.

(Sputnjik)

