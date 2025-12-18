PAORI IZVEZLI TRAKTORE NA ULICE: Nezadovoljni poljoprivrednici protestovali ispred institucija u Strazburu i Briselu protiv sporazuma Merkosur
Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama Južne Amerike (Merkosur) usijao je odnose među državama članicama EU.
Nezadovoljni poljoprivrednici okupili su se juče ispred Evropskog parlamenta u Strazburu i pored evropskih institucija u Briselu, u iščekivanju iminentne odluke. Blokirano je i više puteva, a naročito je napeto u Francuskoj.
Francuska je na čelu država koje se protive ovom sporazumu. Vlasti u Parizu smatraju da je na delu nelojalna konkurencija, pod ovakvim uslovima uz mnogo blaže kriterijume koje moraju da ispune južnoamerički uzgajivači goveda i drugih poljoprivrednih proizvoda.
Odluke se po ovom pitanju u EU donose kvalifikovanom većinom, a Francuska je u manjini. Međutim, vlasti u Parizu su odlučne. Portparolka vlade u Parizu Mod Brežon je prenela reči francuskog predsednika Emanuela Makrona da će se, "ukoliko postoji želja EU nasilu progura ovaj sporazum, Francuska tome veoma odlučno usprotiviti".
Manevarski prostor Pariza je, međutim, mali. Za sada ne uspeva da okupi dovoljan broj zemalja na svoju stranu. Nemci su na čelu drugog tabora, zbog izvoza koji će biti olakšan za njihovu robu, uključujući automobile, mašine, hemiju. Ipak, Makron nije usamljen. Protiv su još i Austrija, Irska, Poljska, Italija.
- Bilo bi preuranjeno da se ovaj sporazum potpiše sledećih dana – poručila je juče predsednica italijanske vlade Đorđa Meloni.
Emanuel Makron, odlučan da stopira projekat, putuje u Brisel na samit evropskih lidera koji počinje danas (četvrtak) i na kome će, uz pokušaj dogovora oko korišćenja ruskih sredstava za finansiranje Ukrajine, Merkosur biti glavna tema. Francuski poljoprivrednici se već bune zbog masovnog uništavanja goveda usled epidemije nodularnog dermatitisa i Merkosur je samo prepunio čašu. Već je ovih dana došlo do izliva besa, blokiranjem auto-puteva i izbacivanjem stajskog đubriva ispred državnih inistitucija. Situacija je krajnje napeta.
Evropski parlament je u utorak glasao o oštrijim merama zaštite za poljoprovrednike kao dela priprema za trgovinski sporazum, što otvara vrata za ubrzani dogovor s državama članicama o konačnom tekstu i uslovima.
MUKE S POTPISIVANjEM
Najavljeno je da bi predsednica EK Ursula fon der Lajen već u subotu mogla da bude u Brazilu na potpisivanju sporazuma koji, uz zemlju domaćina, uključuje i Argentinu, Urugvaj, Paragvaj. Žestoko protivljenje Francuske, ali i Italije i Poljske, moglo bi, prema nekim procenama, da dovede i do odlaganja potpisivanja, pa se kao rezervna mogućnost pomiće proleće sledeće godine.
Preporučujemo
U UK KAO U APOKALIPSI Otkriveno otkud RUŽIČASTA MAGLA, ljudi u šoku: "Kao da trčim kroz šećernu vunu!" (FOTO)
18. 12. 2025. u 16:09 >> 18:49
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)