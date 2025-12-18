RUSKA VOJSKA: Formirali smo prvu diviziju opremljenu sistemom S-500
ORUŽANE snage Rusije formirale su novu diviziju za protivvazdušnu i protivraketnu odbranu opremljenu raketnim sistemom zemlja-vazduh S-500, objavio je general armije Valerij Gerasimov, načelnik Generalštaba ruske vojske.
- Radi poboljšanja mogućnosti sistema vazdušne odbrane, formirana je divizija za protivvazdušnu i protivraketnu odbranu opremljena raketnim sistemom zemlja-vazduh S-500 - rekao je on na brifingu za strane vojne atašee.
