ZA PUTINOVU TV EMISIJU STIGLO 1,6 MILIONA PITANJA: A , evo i koja su pravila emisije
VIŠE od 1,6 miliona pitanja stiglo je od građana Ruske Federacije za emisiju "Godina u pregledu sa Vladimirom Putinom", koja će se emitovati 19. decembra u 12.00 časova po moskovskom vremenu, preneli su sinoć ruski mediji.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da će tokom emisije i novinari iz inostranih zemalja moći da postave pitanja Putinu. On je dodao da je, u poređenju sa prethodnim izdanjima ''Godine'', značajno manji broj veterana iz rata u Ukrajini koji su se prijavili da postave pitanja.
- Sve je manje hitnih problema naših heroja. To znači da se radi za njih i da rad donosi plodove. Ova pitanja (vezana za veterane rata) su verovatno na petom ili šestom mestu - rekao je Peskov
Organizatori emisije "Godina u pregledu sa Vladimirom Putinom" objavili su spisak predmeta koje posetioci neće moći da unesu, uključujući elektronske cigarete (vejpove), prenosne baterije za punjenje uređaja, zamenljive baterije za mobilne uređaje i sve vrste tečnosti.
Pored ovih predmeta, na listi su i eksplozivi, zapaljivi materijali, zastave i njihovi jarboli, staklene, metalne i plastične posude, flaše i limenke, prenela je agencija RIA Novosti.
Hrana i piće takođe neće biti dozvoljeni, a zabranjeni su i parfemi i tečni proizvodi za ličnu higijenu.
Tehnička oprema koja je takođe zabranjena uključuje laserske pokazivače, baterijske lampe, bespilotne letelice (dronove), bicikle, električne trotinete i druge uređaje za ličnu mobilnost.
Na događaj nije dozvoljeno donositi životinje ili balone bilo koje veličine. Ova pravila su deo pooštrenih bezbednosnih mera za prisustvovanje Putinovoj direktnoj liniji. Više od 1,6 miliona pitanja stiglo je od građana Ruske Federacije za emisiju "Godina u pregledu sa Vladimirom Putinom", koja će se emitovati 19. decembra u 12.00 časova po moskovskom vremenu, preneli su sinoć ruski mediji.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ODRASTANJE SA: Gost podkasta Miloš Avramović reditelj
Preporučujemo
"KREĆE SE TIHO, BEZ KOLONE" Peskov otkrio: Putin povremeno vozi sam kroz Moskvu
10. 12. 2025. u 15:10
"POGLEDAJTE DATUM POSLEDNjEG IZVEŠTAJA": Peskov o razgovoru Putina i Trampa
16. 12. 2025. u 15:53
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)