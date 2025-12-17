ZA PUTINOVU TV EMISIJU STIGLO 1,6 MILIONA PITANJA: A , evo i koja su pravila emisije

VIŠE od 1,6 miliona pitanja stiglo je od građana Ruske Federacije za emisiju "Godina u pregledu sa Vladimirom Putinom", koja će se emitovati 19. decembra u 12.00 časova po moskovskom vremenu, preneli su sinoć ruski mediji.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da će tokom emisije i novinari iz inostranih zemalja moći da postave pitanja Putinu. On je dodao da je, u poređenju sa prethodnim izdanjima ''Godine'', značajno manji broj veterana iz rata u Ukrajini koji su se prijavili da postave pitanja.

- Sve je manje hitnih problema naših heroja. To znači da se radi za njih i da rad donosi plodove. Ova pitanja (vezana za veterane rata) su verovatno na petom ili šestom mestu - rekao je Peskov

Organizatori emisije "Godina u pregledu sa Vladimirom Putinom" objavili su spisak predmeta koje posetioci neće moći da unesu, uključujući elektronske cigarete (vejpove), prenosne baterije za punjenje uređaja, zamenljive baterije za mobilne uređaje i sve vrste tečnosti.

Pored ovih predmeta, na listi su i eksplozivi, zapaljivi materijali, zastave i njihovi jarboli, staklene, metalne i plastične posude, flaše i limenke, prenela je agencija RIA Novosti.

Hrana i piće takođe neće biti dozvoljeni, a zabranjeni su i parfemi i tečni proizvodi za ličnu higijenu.

Tehnička oprema koja je takođe zabranjena uključuje laserske pokazivače, baterijske lampe, bespilotne letelice (dronove), bicikle, električne trotinete i druge uređaje za ličnu mobilnost.

Na događaj nije dozvoljeno donositi životinje ili balone bilo koje veličine. Ova pravila su deo pooštrenih bezbednosnih mera za prisustvovanje Putinovoj direktnoj liniji.

