NOVI NAPADI NA BRODOVE SA DROGOM: SAD proglasile kolumbijski Klan del Golfo terorističkom grupom (VIDEO)
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa označila je danas kolumbijski kriminalni Klan del Golfo (CDG) kao terorističku organizaciju, saopštilo je danas Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država.
To ministarstvo je u septembru ove godine uvelo sankcije protiv pet kolumbijskih državljana, u skladu sa Trampovom izvršnom naredbom "o nametanju sankcija stranim licima uključenim u globalnu ilegalnu trgovinu drogom", među kojima su bili lideri kolumbijskog Klana del Golfo, koji je poznat i kao Los Urabenjos.
Ministarstvo finansija SAD navodi da je Klan del Golfo jedna od najvećih organizacija za trgovinu drogom u Kolumbiji.
JOŠ AMERIČKIH VOJNIH UDARA NA BRODOVE SA DROGOM
Uprkos najavi američke administracije o zabrani pošiljki droge morem, udari u međunarodnim vodama se nastavljaju.
Juče su američke snage pogodile još tri broda u Tihom okeanu koji pripadaju „terorističkim organizacijama“, ubivši osam „muških narkoterorista“.
Prethodni američki udar dogodio se 4. decembra, takođe u Tihom okeanu. Od septembra je uništeno 26 brodova i 95 ljudi je ubijeno u operacijama protiv „pomorskih objekata“.
Dok Trampova administracija još nije odredila vreme i obim kopnenih operacija, američka Južna komanda „podseća“ na svoje vojno prisustvo u regionu.
(Tanjug/Ribar)
