ISTORIJSKI PRESEDAN Pentagon priznao: U škripcu smo! Industrija nema kapacitete za proizvodnju dva lovca 6. generacije istovremeno

PENTAGON je zvanično potvrdio ozbiljno kašnjenje u programu F/A-XX, budućem lovcu američke mornarice, čime je prvi put javno priznato da odbrambena industrija Sjedinjenih Država možda više nije sposobna da istovremeno razvija dva projekta 6. generacije.

Ovo priznanje dolazi u trenutku kada SAD pokušavaju da očuvaju tehnološku prednost nad Kinom, posebno u indo-pacifičkom regionu, ali sada se suočavaju sa ograničenjima koja su do pre samo dve decenije bila nezamisliva.

Zvaničnici Ministarstva odbrane potvrdili su za Aviation Week da je glavni razlog kašnjenja nizak kapacitet dostupne radne snage i nedostatak tehničkih resursa. Drugim rečima, industrijski giganti jednostavno nemaju širinu proizvodnih linija, timova i inženjera da paralelno nose mornarički F/A-XX i F-47 NGAD.

ZASTOJ INDUSTRIJSKIH KAPACITETA BEZ PRESEDANA U SAVREMENOJ ERI SAD

Majkl Dafi, prvi čovek za nabavku naoružanja u Pentagonu, javno je priznao da resursi nisu dovoljni. Na pitanje da li američka industrija može da „iznese“ oba aviona, izbegao je jasan odgovor, navodeći da je upravo to „jedan od problema koje pokušavaju da reše“. Njegov komentar je praktično potvrdio ono o čemu se u Vašingtonu već mesecima govori iza zatvorenih vrata.

Zbog ovih problema, potpuno je obustavljen raspored za izbor glavnog izvođača. Dve preostale kompanije, Boing i Nortrop Gruman, sada čekaju odluku čija sudbina može da definiše njihovu budućnost. Boingu bi ugovor značio povratak u vrh vojne avijacije posle godina kriza, dok bi Nortrop Gruman time napravio najveći povratak na nosače aviona još od F-14 Tomketa. Lokid Martin se iz takmičenja povukao još u martu.

U isto vreme, unutar Pentagona vodi se oštar sukob između mornaričkog vrha i budžetskih kancelarija. Admiral Daril Kodl, načelnik pomorskih operacija, otvoreno upozorava da američka mornarica ostaje bez aviona sposobnih da prodru u duboko branjene zone protivnika. F/A-18 Super Hornet, okosnica mornarice, više ne može da izdrži tempo modernog ratovanja.

Sa druge strane, Kancelarija za procenu troškova (CAPE), kojom rukovodi ministar odbrane Pit Hegset, predlaže preusmeravanje 454 miliona dolara iz programa F/A-XX (F/A-XX) u druge projekte. Predlog je izazvao burnu reakciju u Kongresu. Predstavnik Rob Vitman upozorio je da su sredstva već odobrena i da bi odustajanje od njih potkopalo strateški položaj SAD.

ŠTA ZNAČI OVO KAŠNjENjE ZA MORNARICU?

Program F/A-XX je zamišljen kao zamena za Super Hornet u 2030-im godinama, uz podršku F-35C. Cilj je avion koji kombinuje dominaciju u vazduhu, prodor u dubinu neprijateljske odbrane, elektronsko ratovanje i integraciju sa rojevima autonomnih dronova.

Umesto toga, sada je jasno da je razvoj ušao u period neizvesnosti. Sjedinjene Države su nekada mogle da istovremeno razvijaju više potpuno novih borbenih platformi, ali današnja realnost je drugačija. Konsolidacija industrije u samo tri velika proizvođača i nagli skok kompleksnosti aviona 6. generacije stvorili su situaciju u kojoj su američke ambicije veće od stvarnih kapaciteta.

Pentagon tvrdi da se program ne otkazuje i objašnjava kašnjenja kao „tehnička i proceduralna“. Ipak, poruka saveznicima i suparnicima je jasna. Američka industrija je pod pritiskom kakav nije viđen decenijama, a čak i najveća vojna sila današnjice mora da bira prioritete ne samo prema budžetu, već i prema realnim mogućnostima svojih fabrika i radne snage.

