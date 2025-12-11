OVO JE RAT ISCRPLJIVANJA Američki obaveštajac: Pad Severska - simbol zamaha Rusije i uzaludnosti ukrajinske odbrane

ČINjENICA da je Seversk, kritično važan grad, tako brzo pao u ruke ruskih snaga nije samo simbol zamaha koji Rusija trenutno ima, već i uzaludnosti ukrajinske odbrane, ocenjuje za Sputnjik Skot Riter, vojni analitičar i bivši obaveštajac mornaričkog korpusa SAD.

Seversk je, kako dodaje, značajan kao veliki logistički čvor, komandno-kontrolni centar.

-Nalazi se u blizini Rostovske oblasti, u Donbasu. Smatran je “gradom tvrđavom”, slično Pokrovsku po svom značaju. Nema više takvih “gradova tvrđava”, ili ih nema mnogo koji su Ukrajini preostali. I kada se pad Severska kombinuje sa drugim ruskim pobedama duž cele linije kontakta, to ukazuje na realnost da smo dostigli prelomnu tačku u ovom ratu — gde Ukrajina više nije u stanju da održi koherentnu odbranu duž celog fronta sa Rusijom, ukazuje Riter.

Komentarišući šta osvajanje ovog grada znači za stratešku situaciju u Donbasu, Riter podseća da je zvanična Moskva rekla da je Donbas Rusija i da je jedan od uslova za bilo kakvo mirno rešenje to da Rusija ima potpunu, stoprocentnu fizičku kontrolu nad svakim pedljem zemlje koji pripada Donjeckoj Narodnoj Republici i Luganskoj Narodnoj Republici.

-Ukrajina je rekla da to neće predati. Pad Severska pokazuje uzaludnost ukrajinskih napora. Pokazuje neizbežnost ruskog vojnog uspeha. Ceo Donbas, zapravo cela Novorosija — Herson, Zaporožje, zajedno sa Donjeckom i Luganskom — biće Rusija, jer ona to jeste sa ustavnog stanovišta, napominje analitičar.

Ruska vlada je rekla, podseća Riter,da je obezbeđivanje fizičke kontrole nad ovim teritorijama jedan od preduslova za okončanje konflikta:

“I ovo pokazuje da, bez obzira šta Ukrajina misli da može da postigne, činjenica je da će Donbas u celini biti zauzet od strane ruskevojske pre nego što se očekuje.“

Na pitanje šta kako će pad Severska, ključnog prilaza Kramatorsku koji je sada u ruskim rukama, uticati na položaj ukrajinskih snaga u Donbasu i koliko su one sada ranjive, Riter kaže da se Ukrajina suočava sa nedostatkom ljudstva.

-Svaka od ovih bitaka troši ogromnu količinu dragocenih ljudskih resursa. Ukrajina gubi hiljade vojnika svaki dan — bilo dezerterstvom, bilo ranjavanjem, bilo pogibijom u ovom sukobu — i oni ne mogu biti nadoknađeni. Dakle, kada imate rusku pobedu ili niz ruskih pobeda kao što se dešava, te pobede se ne mere samo oslobođenim selima, već još važnije — pošto je ovo rat iscrpljivanja — eliminisanim Ukrajincima i uništenom ukrajinskom opremom. Dakle, kada Rusija zauzme Seversk ili Pokrovsk, to takođe znači da postoje ogromne praznine u ukrajinskoj liniji. Tako da sada, kada se ukrajinske snage povlače na nove odbrambene linije, one nemaju dovoljno vojnika da ih drže. I nije da imaju pripremljene utvrđene položaje, ocenjuje vojni stručnjak.

Jedan od ključnih aspekata Severska, kao i Pokrovska, dodaje Riter, jeste da je to bila pripremljeno utvrđenje.Ukrajinci su se borili iz unapred pripremljenih položaja koji postoje mnogo, mnogo godina.

-Kramatorsk to nema i kako se Ukrajinci povlače i zauzimaju odbranu, nemaju dovoljno snaga da pokriju svoje bokove. Rusija je pokazala da ima sposobnost da Ukrajince prikuje na mestima koja su odlučili da snažno brane, a zatim da ih zaobiđe i opkoli. I to je ono što će se dogoditi. Ne mislim da ćete videti veliku bitku za Kramatorsk — ne kao za Bahmut ili Pokrovsk — jer Ukrajinci jednostavno nemaju snage da izdrže takav tip borbe. Rusija će brzo prikovati ukrajinske snage na lokacijama koje odluče da brane, opkoliti ih naterati ih da ili poginu, ili se predaju, ili da se povuku.

