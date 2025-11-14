MEDVEDEV: Ukrajinski sukob najkrvaviji u 21. veku
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev nazvao je ukrajinski sukob najkrvavijim u 21. veku.
Prema njegovim rečima, biće razobličen "apsces" koji se formirao u Evropi protiv Rusije.
- Amerikanci to mogu, Evropljani verovatno to mogu, a i ukrajinski narod, koji je sit ove Banderove klike koja je uvukla Ukrajinu u najkrvaviji sukob 21. veka, to može - citira Medvedeva RIA Novosti.
