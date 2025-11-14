Svet

MEDVEDEV: Ukrajinski sukob najkrvaviji u 21. veku

Novosti online

14. 11. 2025. u 20:02

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev nazvao je ukrajinski sukob najkrvavijim u 21. veku.

МЕДВЕДЕВ: Украјински сукоб најкрвавији у 21. веку

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, biće razobličen "apsces" koji se formirao u Evropi protiv Rusije.

- Amerikanci to mogu, Evropljani verovatno to mogu, a i ukrajinski narod, koji je sit ove Banderove klike koja je uvukla Ukrajinu u najkrvaviji sukob 21. veka, to može - citira Medvedeva RIA Novosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija