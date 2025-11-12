KORUPCIJA bukvalno razjeda kijevski režim iznutra, primetio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući tekući korupcijski skandal u Ukrajini.

Foto: Profimedia

Portparol Kremlja je napomenuo da Kijev krade većinu novca koji dobija od Evrope i Sjedinjenih Država.

Podsećamo, organi reda su 10. novembra izvršili pretres kuće biznismena i suvlasnika kompanije "Kvartal 95", Timura Mindiča. Pretresi su povezani sa velikom operacijom vezanom za korupciju u Energoatomu. Pretresi su takođe izvršeni u kućama ministra pravde Germana Galuščenka i u Energoatomu.

Kasnije je otkriveno da je Mindič pobegao iz Ukrajine koristeći izraelski pasoš.

(RT)