LOPOVLUK TEŠKI: Korupcija izjeda kijevski režim
KORUPCIJA bukvalno razjeda kijevski režim iznutra, primetio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući tekući korupcijski skandal u Ukrajini.
Portparol Kremlja je napomenuo da Kijev krade većinu novca koji dobija od Evrope i Sjedinjenih Država.
Podsećamo, organi reda su 10. novembra izvršili pretres kuće biznismena i suvlasnika kompanije "Kvartal 95", Timura Mindiča. Pretresi su povezani sa velikom operacijom vezanom za korupciju u Energoatomu. Pretresi su takođe izvršeni u kućama ministra pravde Germana Galuščenka i u Energoatomu.
Kasnije je otkriveno da je Mindič pobegao iz Ukrajine koristeći izraelski pasoš.
(RT)
