LOPOVLUK TEŠKI: Korupcija izjeda kijevski režim

12. 11. 2025. u 16:38

KORUPCIJA bukvalno razjeda kijevski režim iznutra, primetio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući tekući korupcijski skandal u Ukrajini.

ЛОПОВЛУК ТЕШКИ: Корупција изједа кијевски режим

Foto: Profimedia

Portparol Kremlja je napomenuo da Kijev krade većinu novca koji dobija od Evrope i Sjedinjenih Država.

Podsećamo, organi reda su 10. novembra izvršili pretres kuće biznismena i suvlasnika kompanije "Kvartal 95", Timura Mindiča. Pretresi su povezani sa  velikom operacijom vezanom za korupciju u Energoatomu. Pretresi su takođe izvršeni u kućama ministra pravde Germana Galuščenka i u Energoatomu.

Kasnije je otkriveno da  je Mindič pobegao iz Ukrajine koristeći izraelski pasoš.

(RT)

