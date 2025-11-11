Svet

NA "SMRTNOJ LISTI" VIŠE OD 20 IMENA, MEĐU NJIMA MERKEL I ŠOLC: U Dortmundu uhapšen muškarac koji je pozivao na napade na političare

В. Н.

11. 11. 2025. u 13:35

NEMAČKO savezno tužilaštvo saopštilo je danas da je u Dortmundu uhapšen muškarac koji je na internetu pozivao na napade na političare i tražio donacije u kriptovalutama, koje je nameravao da iskoristi kao nagradu za ubistva.

НА СМРТНОЈ ЛИСТИ ВИШЕ ОД 20 ИМЕНА, МЕЂУ ЊИМА МЕРКЕЛ И ШОЛЦ: У Дортмунду ухапшен мушкарац који је позивао на нападе на политичаре

Foto: Shutterstock

Nemačko tužilaštvo navodi da je reč o desničarskom ekstremisti iz pokreta "Građani Rajha".

Osumnjičeni, nemačko-poljski državljanin Martin S, navodno je na svojoj platformi na Darknetu postavljao liste sa imenima političara i javnih ličnosti, uz lično napisane smrtne presude i uputstva za pravljenje eksplozivnih naprava, preneo je danas nemački "Velt".

Prema izveštaju lista "Špigl", na "smrtnoj listi" našlo se više od 20 imena, uključujući bivše nemačke kancelare Olafa Šolca (SPD) i Angelu Merkel (CDU), kao i bivše savezne ministre.

Tužilaštvo mu stavlja na teret finansiranje terorizma, podsticanje na izvršenje teških nasilnih dela protiv države, kao i širenje ličnih podataka koji ugrožavaju bezbednost.

Policijske snage Savezne kriminalističke policije i specijalne jedinice savezne policije uhapsile su osumnjičenog u ponedeljak uveče.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint, upitan o slučaju, rekao je da je istraga o osumnjičenom koji je pokušao da zaradi novac za finansiranje napada na javne ličnosti putem "desničarske ekstremističke platforme" u toku od juna, odbijajući da pruži više detalja, preneo je AP.

(Tanjug)

