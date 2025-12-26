Svet

"TAKO MAME LJUDE U VOJSKU": Budanov objasnio prekoračenje plana ruske mobilizacije

В.Н.

26. 12. 2025. u 22:30

NAČELNIK Uprave za opštu obaveštajnu službu Ministarstva odbrane Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je danas da je ruski plan mobilizacije za 2025. godinu bio da regrutuje 403.000 ljudi, a taj broj su, kako je naveo, dostigli početkom decembra.

ТАКО МАМЕ ЉУДЕ У ВОЈСКУ: Буданов објаснио прекорачење плана руске мобилизације

Foto: Profimedia/Ilustracija

"Time će Rusi premašiti svoj plan regrutovanja vojske 2025. godine", rekao je Budanov u intervjuu za Suspilne.

Dodao je da su glavni izvor popunjavanja ruske vojske vojnici po ugovoru.

Prema njegovim rečima ruski plan mobilizacije za 2026. godinu je regrutovanje 409.000 ljudi. 

Na pitanje da li se Rusija suočava sa problemima u procesu regrutovanja ljudi za rat, on je odgovorio:

"Naravno. Zato periodično povećavaju nivo paušalnih isplata: to varira u zavisnosti od regiona, ali to su značajni iznosi. Tako mame ljude u vojsku", istakao je Budanov. 
 

(Tanjug)

