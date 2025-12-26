"TAKO MAME LJUDE U VOJSKU": Budanov objasnio prekoračenje plana ruske mobilizacije
NAČELNIK Uprave za opštu obaveštajnu službu Ministarstva odbrane Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je danas da je ruski plan mobilizacije za 2025. godinu bio da regrutuje 403.000 ljudi, a taj broj su, kako je naveo, dostigli početkom decembra.
"Time će Rusi premašiti svoj plan regrutovanja vojske 2025. godine", rekao je Budanov u intervjuu za Suspilne.
Dodao je da su glavni izvor popunjavanja ruske vojske vojnici po ugovoru.
Na pitanje da li se Rusija suočava sa problemima u procesu regrutovanja ljudi za rat, on je odgovorio:
"Naravno. Zato periodično povećavaju nivo paušalnih isplata: to varira u zavisnosti od regiona, ali to su značajni iznosi. Tako mame ljude u vojsku", istakao je Budanov.
(Tanjug)
