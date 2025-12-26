NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

Foto Pixabay free images

-Zaštita Njujorčana mi je na prvom mestu otkako sam preuzela funkciju guvernera, a to uključuje i zaštitu naše dece od potencijalnih opasnosti društvenih mreža koje podstiču prekomernu upotrebu, istakla je Hokul, prenosi Rojters.

Zakon se odnosi na platforme koje nude "zavisničke fidove", gde se sadržaj kontinuirano osvežava ili automatski pušta.

Ove funkcije imaju cilj da korisnike, naročito mlade ljude, zadrže duže na mreži.

Zakon će se primenjivati na aktivnosti koje se dešavaju delimično ili u celosti unutar Njujorka, dok neće važiti za korisnike koji pristupaju platformama izvan države.

Prema novom zakonu, tužilac Njujorka biće ovlašćen da pokreće pravne postupke protiv prekršilaca, uz moguće novčane kazne od 5.000 dolara po prekršaju.

Hokul je uporedila je ova upozorenja na društvenim mrežama sa onima na proizvodima kao što je duvan, koji nose oznake o riziku od raka, ili na plastičnim pakovanjima koja upozoravaju na opasnost od gušenja male dece.

Ovog meseca Australija je uvela zabranu društvenih medija za decu mlađu od 16 godina. Pored Njujorka, slični zakoni o regulaciji društvenih mreža postoje i u Kaliforniji i Minesoti.

Uticaj društvenih mreža na mentalno zdravlje dece postao je sve veća globalna briga, a školski okruzi u SAD pokreću tužbe protiv Meta platforme i drugih kompanija društvenih mreža.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć